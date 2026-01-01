Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt om inloggegevens in platte tekst te e-mailen of te berichten. In plaats van het geheim direct te versturen, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.

Door Password Pusher zelf te hosten op je eigen VPS blijft elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige audittraject blijft op je server staan, naast de gegevens.