Implementeer Password Pusher met één-klik installatie.
Open-source service voor het delen van wachtwoorden, bestanden en links via zelfvernietigende URL's die verlopen op basis van het aantal weergaven of tijd.
Kies een VPS-plan voor Password Pusher
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Password Pusher kunt bouwen
Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt om inloggegevens in platte tekst te e-mailen of te berichten. In plaats van het geheim direct te versturen, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.
Door Password Pusher zelf te hosten op je eigen VPS blijft elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige audittraject blijft op je server staan, naast de gegevens.
Belangrijkste kenmerken van Password Pusher
Zelfvernietigende Links
Eenmalige URL's verlopen na een geconfigureerd aantal weergaven of tijdsvenster, zodat geheimen niet opnieuw kunnen worden gelezen of gelekt kunnen worden uit inboxen.
Wachtwoordzinbescherming
Bestanden en QR-codes
Verzend wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes via dezelfde gecontroleerde leveringsstroom met vervalbeleid per type.
Volledige Auditlogboekregistratie
Volg de aanmaak, het opvragen en de kijkersidentiteit voor elke push, met optionele accounts en twee-factor authenticatie voor het dashboard.
Aangepast Branding
Voorzie de UI van een whitelabel met je eigen titel, tagline, thema en footer voor interne teams of klantgerichte implementaties.
JSON API
Integreer wachtwoorddeling in scripts, CI-pijplijnen of interne tools via de gedocumenteerde JSON API v2.
Waarom Password Pusher op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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