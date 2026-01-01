Tot wel 69% korting op Password Pusher

Implementeer Password Pusher met één-klik installatie.

Open-source service voor het delen van wachtwoorden, bestanden en links via zelfvernietigende URL's die verlopen op basis van het aantal weergaven of tijd.

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5,49/mnd
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
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21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Password Pusher kunt bouwen

Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt om inloggegevens in platte tekst te e-mailen of te berichten. In plaats van het geheim direct te versturen, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.

Door Password Pusher zelf te hosten op je eigen VPS blijft elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige audittraject blijft op je server staan, naast de gegevens.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Password Pusher

Zelfvernietigende Links

Eenmalige URL's verlopen na een geconfigureerd aantal weergaven of tijdsvenster, zodat geheimen niet opnieuw kunnen worden gelezen of gelekt kunnen worden uit inboxen.

Wachtwoordzinbescherming

Voeg een aparte wachtwoordzin toe bovenop de link, zodat een onderschepte URL alleen niet voldoende is om het geheim te onthullen.

Bestanden en QR-codes

Verzend wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes via dezelfde gecontroleerde leveringsstroom met vervalbeleid per type.

Volledige Auditlogboekregistratie

Volg de aanmaak, het opvragen en de kijkersidentiteit voor elke push, met optionele accounts en twee-factor authenticatie voor het dashboard.

Aangepast Branding

Voorzie de UI van een whitelabel met je eigen titel, tagline, thema en footer voor interne teams of klantgerichte implementaties.

JSON API

Integreer wachtwoorddeling in scripts, CI-pijplijnen of interne tools via de gedocumenteerde JSON API v2.

Waarom Password Pusher op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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