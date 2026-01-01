Installeer Sshwifty met één-klik installatie.
Browsergebaseerde SSH- en Telnet-client waarmee je externe servers kunt bereiken vanaf elke webbrowser zonder lokale clients te installeren.
Kies een VPS-plan voor Sshwifty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Sshwifty kunt bouwen
Sshwifty is een zelfgehoste, webgebaseerde SSH- en Telnet-client die elke moderne browser verandert in een volledig functionele terminal voor toegang tot externe servers. Het ondersteunt SSH-wachtwoord-, publieke sleutel- en toetsenbord-interactieve authenticatie naast gewone Telnet, waardoor het niet meer nodig is om native clients op elk werkstation te installeren of te configureren.
Zelf Sshwifty hosten op een VPS geeft een team één enkel gedeeld toegangspunt om externe machines te beheren vanaf elke locatie — telefoons, tablets, beveiligde zakelijke laptops of kiosken — terwijl de toegang gecontroleerd blijft door een gedeelde sleutel. Beheerders kunnen host-presets vooraf definiëren, verbindingen beperken tot goedgekeurde doelen en verkeer controleren via server-side hooks zonder SSH-poorten bloot te stellen aan het openbare internet.
Belangrijkste kenmerken van Sshwifty
SSH en Telnet
Verbinden met SSH-servers met behulp van wachtwoord, publieke sleutel of keyboard-interactieve authenticatie, en bereik legacy Telnet-hosts vanaf dezelfde interface.
Geen cliëntinstallatie
Draait volledig in de browser zodat gebruikers toegang hebben tot externe machines vanaf telefoons, tablets of vergrendelde werkstations zonder native terminalsoftware te installeren.
Verbindingsvoorkeursinstellingen
Beheerders definiëren herbruikbare hostvoorinstellingen met ingebedde inloggegevens, zodat gebruikers alleen verbinding maken met vooraf goedgekeurde servers uit een samengestelde lijst.
Server-Side Hooks
Externe processen kunnen vóór elke verbinding worden aangeroepen om aangepaste validatie, logging of auditing af te dwingen zonder de client aan te passen.
Enkele toegangssleutel
Bescherm de webinterface met één gedeelde sleutel die bij implementatie is geconfigureerd, zodat alleen geautoriseerde gebruikers het verbindingsscherm bereiken.
Waarom Sshwifty op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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