Sshwifty is een zelfgehoste, webgebaseerde SSH- en Telnet-client die elke moderne browser verandert in een volledig functionele terminal voor toegang tot externe servers. Het ondersteunt SSH-wachtwoord-, publieke sleutel- en toetsenbord-interactieve authenticatie naast gewone Telnet, waardoor het niet meer nodig is om native clients op elk werkstation te installeren of te configureren.

Zelf Sshwifty hosten op een VPS geeft een team één enkel gedeeld toegangspunt om externe machines te beheren vanaf elke locatie — telefoons, tablets, beveiligde zakelijke laptops of kiosken — terwijl de toegang gecontroleerd blijft door een gedeelde sleutel. Beheerders kunnen host-presets vooraf definiëren, verbindingen beperken tot goedgekeurde doelen en verkeer controleren via server-side hooks zonder SSH-poorten bloot te stellen aan het openbare internet.