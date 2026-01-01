Implementeer Open Agent met één-klik-installatie.
Zelfgehost AI-assistentplatform met LLM-orkestratie, RAG-kennisbases, agentlussen en MCP-toolintegraties.
Kies een VPS-plan voor Open Agent
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Agent kunt bouwen
Open Agent is een productieklare, zelf-gehoste AI-agentplatform dat grote taalmodellen verbindt met jouw gegevens en tools. Het ondersteunt 28+ modelproviders via een uniforme interface, en zet documenten, wiki's en databases om in doorzoekbare RAG-kennisbanken die jouw agents voorzien van accurate context.
Het implementeren van Open Agent op jouw eigen VPS houdt gevoelige gesprekken en bedrijfseigen documenten weg van infrastructuur van derden. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, SSO-integratie en multi-tenant werkruimtes maken het geschikt voor teams en bedrijven die governance nodig hebben zonder in te boeten aan flexibiliteit.
Belangrijkste kenmerken van Open Agent
Multiaanbieder LLM-ondersteuning
Maak verbinding met 28+ modelproviders, waaronder OpenAI, DeepSeek en lokale modellen, via een gestandaardiseerde abstractielaag.
Ingebouwde RAG-pipeline
Verwerk PDF's, wiki's en documenten in semantische vectoropslag, zodat agents automatisch nauwkeurige, gefundeerde context ophalen.
MCP-toolintegraties
Vergroot de mogelijkheden van agents met Model Context Protocol servers die verbinding maken met externe API's, databases en automatiseringstools.
Enterprisetoegangscontrole
Beheer je gebruikers met rolgebaseerde machtigingen, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP en SAML, en geïsoleerde multi-tenant werkruimtes.
Agentlusorkestratie
Definieer meerstaps agentworkflows met tool-aanroep-lussen, herhaal-logica en auditlogging voor betrouwbaarheid op productieniveau.
Waarom Open Agent op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.