Open Agent is een productieklare, zelf-gehoste AI-agentplatform dat grote taalmodellen verbindt met jouw gegevens en tools. Het ondersteunt 28+ modelproviders via een uniforme interface, en zet documenten, wiki's en databases om in doorzoekbare RAG-kennisbanken die jouw agents voorzien van accurate context.

Het implementeren van Open Agent op jouw eigen VPS houdt gevoelige gesprekken en bedrijfseigen documenten weg van infrastructuur van derden. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, SSO-integratie en multi-tenant werkruimtes maken het geschikt voor teams en bedrijven die governance nodig hebben zonder in te boeten aan flexibiliteit.