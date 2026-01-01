Implementeer InvoiceShelf met één klik installatie.
Zelfgehoste open-source facturatieplatform voor freelancers en kleine bedrijven, voorheen bekend als Crater.
Kies een VPS-plan voor InvoiceShelf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InvoiceShelf kunt bouwen
InvoiceShelf is een zelfgehost facturatieplatform voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een professionele facturatieoplossing nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de complete facturatiestroom: klanten, artikelen, facturen, offertes, uitgaven en betalingen — met ondersteuning voor meerdere valuta's, belastingtarieven en aanpasbare PDF-sjablonen.
Door InvoiceShelf op je eigen VPS te hosten, blijven je financiële gegevens en klantgegevens privé op infrastructuur die jij beheert. Met ingebouwde Stripe-betaalgateway-integratie en een klantenportaal waar klanten facturen online kunnen bekijken en betalen, krijg je een gestroomlijnde facturatie-ervaring zonder kosten per factuur of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van InvoiceShelf
Facturen en offertes
Maak professionele facturen en offertes met aanpasbare sjablonen en automatische PDF-generatie voor elk document.
Onlinebetaalportaal
Klanten kunnen facturen online bekijken, downloaden en betalen via een zelfbedieningsportaal met Stripe betalingsgateway-integratie.
Kostenregistratie
Registreer en categoriseer zakelijke uitgaven samen met facturen om een compleet financieel overzicht op één plek te houden.
Multivaluta-ondersteuning
Factureer klanten in hun lokale valuta met configureerbare wisselkoersen en valutaselectie per factuur.
Fiscaal beheer
Definieer meerdere belastingtarieven en pas ze per artikel of per factuur toe om btw, GST en andere belastingstructuren te verwerken.
Waarom InvoiceShelf op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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