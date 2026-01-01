Implementeer ILLA Builder met één klik.
Open-source low-code platform voor het visueel bouwen van interne tools, dashboards en adminpanelen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ILLA Builder kunt bouwen
ILLA Builder is een open-source low-code ontwikkelplatform dat teams in staat stelt interne tools, dashboards en beheerderspanelen te bouwen zonder uitgebreide front-end engineering. Een drag-and-drop componentenbibliotheek, gecombineerd met ondersteuning voor meer dan 40 integraties — waaronder PostgreSQL, MySQL, REST API's en GraphQL — betekent dat ontwikkelaars echte databronnen kunnen verbinden en werkende applicaties kunnen leveren in uren in plaats van weken.
Het zelf hosten van ILLA Builder op je VPS houdt bedrijfsgegevens binnen je eigen infrastructuur, waardoor zorgen over SaaS-beleid voor gegevensdeling of prijs per gebruiker worden weggenomen. De alles-in-één Docker-image bundelt alles wat nodig is om het platform te draaien, waarbij persistente volumes ervoor zorgen dat je projecten en verbonden bronnen behouden blijven bij herstarts en updates.
Belangrijkste kenmerken van ILLA Builder
Drag-and-drop bouwer
Stel gebruikersinterfaces samen uit een uitgebreide bibliotheek van componenten — tabellen, formulieren, grafieken en meer — door ze naar een canvas te slepen, zonder lay-outcode te schrijven.
40+ dataintegraties
Maak direct verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API's, GraphQL en andere populaire diensten om je apps aan te drijven met live data.
JavaScript overal
Schrijf aangepaste logica inline met JavaScript om gegevens te transformeren, acties te activeren en voorwaardelijk gedrag toe te voegen voorbij wat no-code tools doorgaans toestaan.
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen dezelfde applicatie tegelijkertijd bewerken, waardoor het praktisch is voor engineering- en operationele teams om samen te bouwen en te itereren.
Zelfgehoste gegevensbeheer
Draaiend op je eigen VPS houdt alle verbonden databronnen en applicatielogica binnen je infrastructuur, ter ondersteuning van compliance en dataresidentievereisten.
Waarom ILLA Builder op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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