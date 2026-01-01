ILLA Builder is een open-source low-code ontwikkelplatform dat teams in staat stelt interne tools, dashboards en beheerderspanelen te bouwen zonder uitgebreide front-end engineering. Een drag-and-drop componentenbibliotheek, gecombineerd met ondersteuning voor meer dan 40 integraties — waaronder PostgreSQL, MySQL, REST API's en GraphQL — betekent dat ontwikkelaars echte databronnen kunnen verbinden en werkende applicaties kunnen leveren in uren in plaats van weken.

Het zelf hosten van ILLA Builder op je VPS houdt bedrijfsgegevens binnen je eigen infrastructuur, waardoor zorgen over SaaS-beleid voor gegevensdeling of prijs per gebruiker worden weggenomen. De alles-in-één Docker-image bundelt alles wat nodig is om het platform te draaien, waarbij persistente volumes ervoor zorgen dat je projecten en verbonden bronnen behouden blijven bij herstarts en updates.