CodiMD is een open-source, zelf-gehoste realtime collaboratieve Markdown-editor gebouwd op de basis van HackMD. Het stelt meerdere teamleden in staat hetzelfde document gelijktijdig te bewerken met directe synchronisatie, waardoor het ideaal is voor technische documentatie, sprintnotities, architectuurbesluitendocumenten en collaboratief schrijven van elke soort. De editor met gesplitst scherm rendert Markdown live, zodat schrijvers altijd precies zien hoe hun inhoud eruit zal zien.

Zelf CodiMD hosten betekent dat je notities en documenten nooit via servers van derden gaan, wat belangrijk is voor organisaties die interne strategieën, klantinformatie of technische specificaties verwerken. Alle gegevens blijven op je door VPS ondersteunde PostgreSQL-database, en je bepaalt wie zich kan registreren en toegang heeft tot het platform. Deze implementatie koppelt de CodiMD-server aan PostgreSQL voor betrouwbare document- en gebruikersopslag.