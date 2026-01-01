Implementeer CodiMD met één klik installatie.
Real-time collaboratieve markdown-editor voor teams om samen documentatie, notulen van vergaderingen en presentaties te schrijven.
Kies een VPS-plan voor CodiMD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CodiMD kunt bouwen
CodiMD is een open-source, zelf-gehoste realtime collaboratieve Markdown-editor gebouwd op de basis van HackMD. Het stelt meerdere teamleden in staat hetzelfde document gelijktijdig te bewerken met directe synchronisatie, waardoor het ideaal is voor technische documentatie, sprintnotities, architectuurbesluitendocumenten en collaboratief schrijven van elke soort. De editor met gesplitst scherm rendert Markdown live, zodat schrijvers altijd precies zien hoe hun inhoud eruit zal zien.
Zelf CodiMD hosten betekent dat je notities en documenten nooit via servers van derden gaan, wat belangrijk is voor organisaties die interne strategieën, klantinformatie of technische specificaties verwerken. Alle gegevens blijven op je door VPS ondersteunde PostgreSQL-database, en je bepaalt wie zich kan registreren en toegang heeft tot het platform. Deze implementatie koppelt de CodiMD-server aan PostgreSQL voor betrouwbare document- en gebruikersopslag.
Belangrijkste kenmerken van CodiMD
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken tegelijkertijd hetzelfde document met live synchronisatie en individuele cursorindicatoren.
Rijke markdownweergave
Render diagrammen, UML-diagrammen, wiskundige formules, codeblokken met syntaxismarkering en ingesloten media vanuit markdown.
Presentatiemodus
Converteer elk markdown-document naar een diavoorstelling voor presentaties zonder de editor te verlaten.
Versiegeschiedenis
Blader door en herstel eerdere revisies van elk document, zodat geen enkele gezamenlijke bewerking ooit permanent verloren gaat.
Meerdere exportformaten
Exporteer documenten naar PDF, HTML of ruwe markdown om inhoud buiten het platform te delen indien nodig.
Waarom CodiMD op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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