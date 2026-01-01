Implementeer Traduora met één klik.
Zelfgehoste vertaalbeheerplatform voor teams met REST-API, op rollen gebaseerde toegang en multiformaat import/export.
Kies een VPS-plan voor Traduora
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Traduora kunt bouwen
Traduora is een zelfgehost vertaalbeheerplatform, ontworpen voor ontwikkelingsteams die lokalisatie beheren over meerdere talen. Het biedt een overzichtelijke webinterface voor het organiseren van vertaalprojecten, met import- en exportondersteuning voor JSON-, YAML- en CSV-formaten.
Traduora zelf hosten op een VPS houdt al je lokalisatiegegevens privé en integreert direct met CI/CD-pijplijnen via de REST API. Op rollen gebaseerde toegangscontrole stelt je in staat vertalers, reviewers en ontwikkelaars uit te nodigen met de juiste machtigingen, terwijl de vertaalgeschiedenis elke wijziging bijhoudt die aan een string is aangebracht.
Belangrijkste kenmerken van Traduora
REST API-integratie
Automatiseer vertaalimporten en -exporten in je CI/CD-pipeline met behulp van de volledige REST API zonder handmatige tussenkomst.
Multiformaat export
Exporteer vertalingen als JSON, YAML, CSV en andere formaten om ze direct in elk framework of buildsysteem te integreren.
Rolgebaseerde toegang
Geef ontwikkelaars, vertalers en beoordelaars verschillende machtigingsniveaus om projecten georganiseerd en veilig te houden.
Vertalingsgeschiedenis
Elke wijziging aan een vertaalstring wordt bijgehouden, waardoor je wijzigingen kunt controleren en kunt terugkeren naar eerdere versies.
Waarom Traduora op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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