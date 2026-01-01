Traduora is een zelfgehost vertaalbeheerplatform, ontworpen voor ontwikkelingsteams die lokalisatie beheren over meerdere talen. Het biedt een overzichtelijke webinterface voor het organiseren van vertaalprojecten, met import- en exportondersteuning voor JSON-, YAML- en CSV-formaten.

Traduora zelf hosten op een VPS houdt al je lokalisatiegegevens privé en integreert direct met CI/CD-pijplijnen via de REST API. Op rollen gebaseerde toegangscontrole stelt je in staat vertalers, reviewers en ontwikkelaars uit te nodigen met de juiste machtigingen, terwijl de vertaalgeschiedenis elke wijziging bijhoudt die aan een string is aangebracht.