Implementeer wger met één klik installatie.
Zelfgehoste fitness- en workouttracker met oefeningendatabase, voedingsregistratie en gewichtsregistratie voor atleten en coaches.
Kies een VPS-plan voor wger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met wger kunt bouwen
wger is een open-source fitness- en workouttracker die een uitgebreide oefeningendatabase, gestructureerde trainingsplanning, voedingstracking en lichaamsgewichtmonitoring combineert in één zelfgehoste Django-applicatie. Het wordt geleverd met een door de community samengestelde catalogus van duizenden oefeningen met beschrijvingen, doelspieren en demonstratieafbeeldingen, en het werkt samen met native iOS- en Android-mobiele apps, zodat atleten trainingen en maaltijden vanuit de sportschool kunnen loggen.
Door wger zelf te hosten op je VPS blijven persoonlijke trainingsgegevens — trainingen, lichaamsmetingen, voedingslogboeken en voortgangsgrafieken — op infrastructuur die je beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een fitness-SaaS. Het platform ondersteunt meerdere gebruikers met privéaccounts, optionele gastaanmeldingen voor proefgebruik, en een uitgebreide REST API voor aangepaste dashboards of integraties met apps van derden.
Belangrijkste kenmerken van wger
Oefeningendatabase
Duizenden door de community samengestelde oefeningen met beschrijvingen, doelspiergroepen en demonstratieafbeeldingen, gesynchroniseerd vanuit de upstream wger.de catalogus.
Trainingplanning
Bouw gestructureerde routines met sets, herhalingen, gewichten en rustperiodes, en volg vervolgens de voortgang per sessie met grafieken.
Voedingsregistratie
Plan maaltijden op basis van macro- en caloriedoelen met een doorzoekbare voedingsdatabase, dagelijkse maaltijdlogboeken en het genereren van boodschappenlijstjes.
Lichaamsgewicht bijhouden
Registreer je lichaamsgewicht, metingen en voortgangsfoto's in de loop van de tijd met trendgrafieken die langetermijnveranderingen benadrukken.
Native mobiele apps
Gratis iOS- en Android-apps maken verbinding met je zelfgehoste instantie voor het loggen in de sportschool, zonder browser.
Multi-user met API
Gebruikersaccounts met optionele gastaanmeldingen plus een uitgebreide REST API voor aangepaste dashboards, integraties en coachingstools.
Waarom wger op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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