wger is een open-source fitness- en workouttracker die een uitgebreide oefeningendatabase, gestructureerde trainingsplanning, voedingstracking en lichaamsgewichtmonitoring combineert in één zelfgehoste Django-applicatie. Het wordt geleverd met een door de community samengestelde catalogus van duizenden oefeningen met beschrijvingen, doelspieren en demonstratieafbeeldingen, en het werkt samen met native iOS- en Android-mobiele apps, zodat atleten trainingen en maaltijden vanuit de sportschool kunnen loggen.

Door wger zelf te hosten op je VPS blijven persoonlijke trainingsgegevens — trainingen, lichaamsmetingen, voedingslogboeken en voortgangsgrafieken — op infrastructuur die je beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een fitness-SaaS. Het platform ondersteunt meerdere gebruikers met privéaccounts, optionele gastaanmeldingen voor proefgebruik, en een uitgebreide REST API voor aangepaste dashboards of integraties met apps van derden.