Jellystat is een open-source statistiekenapplicatie specifiek gebouwd voor de Jellyfin mediaserver, geÃ¯nspireerd op de analysestijl van Tautulli voor Plex. Het maakt verbinding met de API van je Jellyfin-server en verzamelt continu afspeelgegevens, gebruikersactiviteit en bibliotheekinformatie, en presenteert alles via interactieve grafieken en gedetailleerde dashboards per gebruiker.

Jellystat zelf hosten op een VPS houdt je kijkgeschiedenis en serveranalyses volledig onder jouw controle, vrij van trackingdiensten van derden. Een gebundelde PostgreSQL-database bewaart historische afspeelgegevens bij containerupdates, en het ingebouwde back-upsysteem slaat je statistieken en configuratie op, zodat analyses upgrades en migraties overleven zonder handmatige exports.