Implementeer Jellystat met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source statistieken- en inzichten-dashboard voor Jellyfin mediaserver met gedetailleerde afspeelregistratie en gebruikersanalyse.
Kies een VPS-plan voor Jellystat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellystat kunt bouwen
Jellystat is een open-source statistiekenapplicatie specifiek gebouwd voor de Jellyfin mediaserver, geÃ¯nspireerd op de analysestijl van Tautulli voor Plex. Het maakt verbinding met de API van je Jellyfin-server en verzamelt continu afspeelgegevens, gebruikersactiviteit en bibliotheekinformatie, en presenteert alles via interactieve grafieken en gedetailleerde dashboards per gebruiker.
Jellystat zelf hosten op een VPS houdt je kijkgeschiedenis en serveranalyses volledig onder jouw controle, vrij van trackingdiensten van derden. Een gebundelde PostgreSQL-database bewaart historische afspeelgegevens bij containerupdates, en het ingebouwde back-upsysteem slaat je statistieken en configuratie op, zodat analyses upgrades en migraties overleven zonder handmatige exports.
Belangrijkste kenmerken van Jellystat
Weergavetracking
Elke Jellyfin-stream wordt geregistreerd met gebruiker, item, apparaat en kijkduur, zodat je een complete geschiedenis hebt van de mediaserveractiviteit.
Gebruikersactiviteitsinzichten
Gebruikersdashboards tonen kijktijd, favoriete content en kijkpatronen binnen het huishouden voor transparante uitsplitsingen van mediagebruik.
Bibliotheekstatistieken
Gedetailleerde overzichten van films, series en andere content op genre, codec en resolutie onthullen de structuur van je mediabibliotheek.
Ingebouwde back-ups
Met Ã©Ã©n klik back-up en herstel voor de Jellystat database houdt je historische statistieken veilig tijdens upgrades, migraties en hostwijzigingen.
Veilige Authenticatie
JWT-gebaseerde login beschermt het analyse-dashboard tegen openbare toegang zonder afhankelijk te zijn van Jellyfin-gebruikersaccounts voor aanmelding.
Waarom Jellystat op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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