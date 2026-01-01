Copyparty is een zelfgehoste bestandsserver die een uitzonderlijk aantal functionaliteiten bundelt in één container zonder externe database. Het biedt bestanden aan via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP tegelijkertijd, ondersteunt hervatbare uploads in delen die onderbroken verbindingen overleven, en bevat een volledige mediabibliotheek met miniaturen, audioweergave en full-text zoeken.

Zelf Copyparty hosten op je eigen VPS biedt je een privé platform voor bestandsdeling dat werkt met elke standaard client — van een browser tot Windows Verkenner tot FileZilla — zonder vendor lock-in of terugkerende opslagkosten. Omdat alles in één container draait met gegevens die direct op het bestandssysteem zijn opgeslagen, zijn back-ups en migraties eenvoudig.