Implementeer Copyparty met één klik.
Draagbare bestandsserver met HTTP-, WebDAV-, SFTP- en FTP-toegang, hervatbare uploads en geen databaseafhankelijkheden.
Kies een VPS-plan voor Copyparty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Copyparty kunt bouwen
Copyparty is een zelfgehoste bestandsserver die een uitzonderlijk aantal functionaliteiten bundelt in één container zonder externe database. Het biedt bestanden aan via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP tegelijkertijd, ondersteunt hervatbare uploads in delen die onderbroken verbindingen overleven, en bevat een volledige mediabibliotheek met miniaturen, audioweergave en full-text zoeken.
Zelf Copyparty hosten op je eigen VPS biedt je een privé platform voor bestandsdeling dat werkt met elke standaard client — van een browser tot Windows Verkenner tot FileZilla — zonder vendor lock-in of terugkerende opslagkosten. Omdat alles in één container draait met gegevens die direct op het bestandssysteem zijn opgeslagen, zijn back-ups en migraties eenvoudig.
Belangrijkste kenmerken van Copyparty
Multiprotocol toegang
Bied bestanden gelijktijdig aan via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP en TFTP, zodat elke client — browser, bestandsbeheerder of CLI-tool — verbinding maakt via zijn native protocol.
Hervatbare uploads
Ondersteuning voor gefragmenteerde uploads zorgt ervoor dat grote bestandsoverdrachten automatisch hervatten na netwerkonderbrekingen, zonder opnieuw te hoeven beginnen.
Ingebouwde Mediabibliotheek
Genereert automatisch miniaturen en extraheert metadata voor audio- en videobestanden, waardoor je bestandsserver een doorzoekbare mediacollectie wordt.
Bestandsdeduplicatie
Hash-gebaseerde deduplicatie detecteert identieke bestanden bij het uploaden en slaat slechts één kopie op, waardoor schijfruimte wordt bespaard zonder enige handmatige inspanning.
Geen database vereist
Alle gegevens staan direct op het bestandssysteem — geen PostgreSQL, MySQL of Redis om te beheren, back-uppen of migreren naast je bestanden.
Waarom Copyparty op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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