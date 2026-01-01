Implementeer Koffan met één-klik-installatie.
Ultralichte zelfgehoste boodschappenlijstapp voor stellen en gezinnen met realtime synchronisatie, offline modus en PWA-installatie.
Kies een VPS-plan voor Koffan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koffan kunt bouwen
Koffan is een zelfgehoste boodschappenlijstwebapplicatie gebouwd voor stellen, gezinnen en gedeelde huishoudens. Het synchroniseert in realtime tussen telefoons, tablets en desktops via WebSockets, werkt offline als een Progressive Web App, en organiseert producten in aangepaste secties met fuzzy auto-aanvulling afkomstig uit je eigen aankoopgeschiedenis.
Koffan zelf hosten op een VPS houdt de huishoudelijke boodschappenlijst op infrastructuur die je beheert in plaats van een shopping SaaS. Geschreven in Go met een ingebedde SQLite-database, draait het in ongeveer 2,5 MB RAM met een schijfruimte van 16 MB, wordt het geleverd met vertalingen voor dertien talen, omvat het brute-force inlogbeveiliging, en biedt het een optionele REST API voor automatiseringen, migraties en integraties.
Belangrijkste kenmerken van Koffan
Realtime synchronisatie
WebSocket-ondersteunde live updates houden elk gezinslid op dezelfde lijst terwijl items worden toegevoegd, afgevinkt of bewerkt.
Offline-PWA
Installeer op het startscherm van je telefoon en blijf items toevoegen of afvinken zonder verbinding — wijzigingen synchroniseren wanneer je weer online bent.
Meerdere lijsten
Maak aparte lijsten per winkel of doel met aangepaste pictogrammen, en hergebruik productsecties zoals Zuivel, Groenten of Schoonmaak.
Ultralichte voetafdruk
Geschreven in Go op een SQLite-backend — ongeveer 16 MB op schijf en 2,5 MB RAM, ideaal voor zelfs het kleinste VPS-plan.
Slimme automatische aanvulling
Fuzzy zoeken stelt producten voor uit je eerdere winkelgeschiedenis en onthoudt bij welke sectie elk artikel hoort.
REST API-toegang
Optionele API-token ontgrendelt programmatische toegang voor automatiseringen, integraties en het migreren van lijsten tussen instanties.
Waarom Koffan op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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