Koffan is een zelfgehoste boodschappenlijstwebapplicatie gebouwd voor stellen, gezinnen en gedeelde huishoudens. Het synchroniseert in realtime tussen telefoons, tablets en desktops via WebSockets, werkt offline als een Progressive Web App, en organiseert producten in aangepaste secties met fuzzy auto-aanvulling afkomstig uit je eigen aankoopgeschiedenis.

Koffan zelf hosten op een VPS houdt de huishoudelijke boodschappenlijst op infrastructuur die je beheert in plaats van een shopping SaaS. Geschreven in Go met een ingebedde SQLite-database, draait het in ongeveer 2,5 MB RAM met een schijfruimte van 16 MB, wordt het geleverd met vertalingen voor dertien talen, omvat het brute-force inlogbeveiliging, en biedt het een optionele REST API voor automatiseringen, migraties en integraties.