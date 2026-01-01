ServerStatus is een open-source multi-server monitoringsysteem dat CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken verzamelt van een willekeurig aantal externe machines en deze presenteert in één enkel realtime webdashboard. Elke gemonitorde server draait een lichtgewicht client-agent die rapporteert aan de centrale ServerStatus-server, waardoor je eenvoudig een uniform overzicht krijgt van je gehele infrastructuur zonder een zware observability stack te hoeven implementeren.

Door ServerStatus zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle infrastructuurstatistieken privé en onder jouw controle. Het webdashboard wordt live bijgewerkt en vereist geen database, geen complexe configuratiepipeline en geen externe afhankelijkheden — alleen een enkele container en een configuratiebestand dat je servers vermeldt.