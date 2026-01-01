Implementeer ServerStatus met één-klik installatie.
Lichtgewicht multi-server monitoringdashboard dat realtime-statistieken van al je servers in één overzicht verzamelt.
Kies een VPS-plan voor ServerStatus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ServerStatus kunt bouwen
ServerStatus is een open-source multi-server monitoringsysteem dat CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken verzamelt van een willekeurig aantal externe machines en deze presenteert in één enkel realtime webdashboard. Elke gemonitorde server draait een lichtgewicht client-agent die rapporteert aan de centrale ServerStatus-server, waardoor je eenvoudig een uniform overzicht krijgt van je gehele infrastructuur zonder een zware observability stack te hoeven implementeren.
Door ServerStatus zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle infrastructuurstatistieken privé en onder jouw controle. Het webdashboard wordt live bijgewerkt en vereist geen database, geen complexe configuratiepipeline en geen externe afhankelijkheden — alleen een enkele container en een configuratiebestand dat je servers vermeldt.
Belangrijkste kenmerken van ServerStatus
Multiserveraggregatie
Verzamel en toon statistieken van een onbeperkt aantal externe servers in één gecentraliseerd dashboard zonder afzonderlijke installaties per server.
Realtime dashboard
De live bijgewerkte webinterface toont in één oogopslag de CPU-belasting, het geheugengebruik, de schijfruimte en de netwerkdoorvoer voor elke gemonitorde host.
Lichtgewicht cliëntagenten
Externe servers draaien een minimale Python- of shellclient die statistieken rapporteert via een eenvoudige TCP-verbinding, met een bijna nul resource-overhead.
Waakhondalarmering
Definieer expressiegebaseerde waarschuwingsregels voor CPU-, geheugen- en netwerkcondities en verstuur meldingen via configureerbare webhook-callbacks.
Website- en SSL-monitoring
Monitor HTTP/HTTPS-eindpunten en de vervaldatum van SSL-certificaten naast serverstatistieken in hetzelfde dashboard.
Waarom ServerStatus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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