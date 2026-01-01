CloudBeaver is een webgebaseerde databasebeheerapplicatie ontwikkeld door het team achter de populaire DBeaver desktopclient. Het brengt professioneel databasebeheer naar elke browser, waardoor teams query's kunnen uitvoeren, visualiseren en meerdere databasesystemen kunnen beheren vanuit één interface zonder desktopssoftware op elke machine te installeren.

CloudBeaver zelf hosten op je VPS houdt databasegegevens en queryresultaten binnen je eigen netwerk. Je voorkomt dat individuele databases worden blootgesteld aan het openbare internet, terwijl je je team gecentraliseerde, rolgebaseerde toegang geeft tot de databases die ze nodig hebben — vanaf elk apparaat, vanaf elke locatie.