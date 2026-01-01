Implementeer CloudBeaver met een één-klik-installatie.
Webgebaseerde databasebeheertool gebouwd door het DBeaver-team, met ondersteuning voor PostgreSQL, MySQL, MongoDB en tientallen andere.
Kies een VPS-plan voor CloudBeaver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CloudBeaver kunt bouwen
CloudBeaver is een webgebaseerde databasebeheerapplicatie ontwikkeld door het team achter de populaire DBeaver desktopclient. Het brengt professioneel databasebeheer naar elke browser, waardoor teams query's kunnen uitvoeren, visualiseren en meerdere databasesystemen kunnen beheren vanuit één interface zonder desktopssoftware op elke machine te installeren.
CloudBeaver zelf hosten op je VPS houdt databasegegevens en queryresultaten binnen je eigen netwerk. Je voorkomt dat individuele databases worden blootgesteld aan het openbare internet, terwijl je je team gecentraliseerde, rolgebaseerde toegang geeft tot de databases die ze nodig hebben — vanaf elk apparaat, vanaf elke locatie.
Belangrijkste kenmerken van CloudBeaver
Multidatabaseondersteuning
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server en nog veel meer via één uniforme interface.
Visuele querybouwer
Bouw complexe queries met een drag-and-drop interface, waardoor fouten worden verminderd en de drempel voor minder ervaren gebruikers wordt verlaagd.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Beheer gebruikersrechten op verbindingsniveau, zodat je teamleden alleen de databases zien waar ze toegang toe hebben.
Geavanceerde SQL-editor
Volledig uitgeruste editor met syntaxiskleuring, automatisch aanvullen en querygeschiedenis voor productief dagelijks databasewerk.
Gegevensvisualisatie
Geef zoekresultaten weer als grafieken en diagrammen direct in de browser zonder te exporteren naar een aparte BI-tool.
Waarom CloudBeaver op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.