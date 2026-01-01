Implementeer ToolJet met één klik installatie.
Open-source low-code platform om interne tools, dashboards en adminpanels te bouwen en te implementeren met 50+ gegevensbronintegraties.
Kies een VPS-plan voor ToolJet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ToolJet kunt bouwen
ToolJet is een open-source low-code platform dat teams een visuele drag-and-drop bouwer biedt voor het maken van interne tools, beheerderspanelen en CRUD-applicaties in een fractie van de gebruikelijke ontwikkeltijd. Met meer dan 40 ingebouwde UI-componenten en native connectors voor meer dan 50 services — waaronder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's, Google Sheets en Stripe — kunnen teams datagestuurde applicaties bouwen zonder uitgebreide frontend code te schrijven.
Door ToolJet zelf te hosten op je eigen VPS blijven interne toolconfiguraties, gegevensbronreferenties en bedrijfslogica volledig binnen jouw infrastructuur. Geen prijs per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot jouw operationele gegevens.
Belangrijkste kenmerken van ToolJet
50+ Gegevensbronconnectoren
Maak verbinding met databases, REST API's, GraphQL-eindpunten en SaaS-tools, waaronder Google Sheets, Stripe en Salesforce, zonder aangepaste integratiecode te schrijven.
Visuele Drag-and-Drop-bouwer
Stel UI-lay-outs samen met meer dan 40 vooraf gebouwde componenten — tabellen, formulieren, grafieken, modals — zonder HTML of CSS te schrijven, en koppel ze direct aan dataquery's.
JavaScript & Python Logica
Voeg datatransformaties en bedrijfslogica direct toe in queries met JavaScript of Python, zodat powerusers volledige controle behouden zonder het platform te verlaten.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer gedetailleerde machtigingen per applicatie en werkruimte, zodat elk teamlid alleen toegang heeft tot de tools en gegevens die relevant zijn voor hun rol.
Git Synchroniseren
Versiebeheer van applicatiedefinities door te synchroniseren met een Git-repository, wat codebeoordelingen, audits en rollbacks mogelijk maakt voor kritieke interne tools.
Waarom ToolJet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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