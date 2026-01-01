ToolJet is een open-source low-code platform dat teams een visuele drag-and-drop bouwer biedt voor het maken van interne tools, beheerderspanelen en CRUD-applicaties in een fractie van de gebruikelijke ontwikkeltijd. Met meer dan 40 ingebouwde UI-componenten en native connectors voor meer dan 50 services — waaronder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API's, Google Sheets en Stripe — kunnen teams datagestuurde applicaties bouwen zonder uitgebreide frontend code te schrijven.

Door ToolJet zelf te hosten op je eigen VPS blijven interne toolconfiguraties, gegevensbronreferenties en bedrijfslogica volledig binnen jouw infrastructuur. Geen prijs per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot jouw operationele gegevens.