Implementeer SENAITE LIMS met één klik installatie.
Open-source laboratoriuminformatiebeheersysteem dat de complete analytische workflow omvat, van monsterafname tot publicatie van rapporten.
Kies een VPS-plan voor SENAITE LIMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SENAITE LIMS kunt bouwen
SENAITE is een gratis en open-source Laboratoriuminformatiebeheersysteem, gebouwd op de Plone-applicatieserver en wereldwijd gebruikt door diagnostische laboratoria, biobanken, onderzoekscentra en volksgezondheidsprogramma's. Het beheert de volledige analytische levenscyclus, inclusief monsteraanmelding, werkbladplanning, resultaatregistratie, verificatie, publicatie en certificaatgeneratie.
SENAITE zelf hosten op een VPS houdt gevoelige laboratoriumgegevens, instrumentintegraties en patiëntendossiers onder directe organisatorische controle. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen vendor lock-in en volledige toegang tot de broncode voor audit, maatwerk en werkzaamheden op het gebied van regelgevende compliance, zoals ISO/IEC 17025-accreditatie.
Belangrijkste kenmerken van SENAITE LIMS
Analytische workflow
Beheer monsters, werkbladen, analyses, verificatie en publicatie via een configureerbare toestandsmachine die is ontworpen voor laboratoriumactiviteiten.
Instrumentintegratie
Importeer resultaten rechtstreeks uit laboratoriuminstrumenten via ingebouwde interfaces, waardoor handmatige transcriptiefouten worden voorkomen.
Audit traceerbaarheid
Elke wijziging aan een elektronisch dossier creëert een onveranderlijke momentopname, waarbij de gebruiker, het IP-adres en de tijdstempel automatisch worden vastgelegd.
ISO 17025 geschikt
Procescontroles, rolgebaseerde machtigingen en elektronische handtekeningen ondersteunen laboratoria die ISO/IEC 17025 accreditatie nastreven.
REST JSON API
Verbind externe dashboards, BI-tools en patiëntenportalen met SENAITE via de ingebouwde REST JSON API.
Uitbreidbare add-ons
Breid de functionaliteit uit met officiële uitbreidingen voor opslag, patiëntenbeheer, verwijslaboratoria en Impress-rapportage.
Waarom SENAITE LIMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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