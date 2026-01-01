SENAITE is een gratis en open-source Laboratoriuminformatiebeheersysteem, gebouwd op de Plone-applicatieserver en wereldwijd gebruikt door diagnostische laboratoria, biobanken, onderzoekscentra en volksgezondheidsprogramma's. Het beheert de volledige analytische levenscyclus, inclusief monsteraanmelding, werkbladplanning, resultaatregistratie, verificatie, publicatie en certificaatgeneratie.

SENAITE zelf hosten op een VPS houdt gevoelige laboratoriumgegevens, instrumentintegraties en patiëntendossiers onder directe organisatorische controle. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen vendor lock-in en volledige toegang tot de broncode voor audit, maatwerk en werkzaamheden op het gebied van regelgevende compliance, zoals ISO/IEC 17025-accreditatie.