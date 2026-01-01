Nango is een open-source infrastructuurlaag voor het verbinden met externe API's. In plaats van het schrijven van aangepaste OAuth-flows, token-verversingslogica en rate-limit-afhandeling voor elke dienst, beheert Nango dit alles via één enkele uniforme backend. Ontwikkelaars configureren integraties één keer en krijgen toegang tot elke ondersteunde dienst via Nango's transparante proxy — met ingebouwde ondersteuning voor meer dan 300 API's, waaronder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe en Notion.

Door Nango zelf te hosten op je eigen VPS blijven de OAuth-toestemmingen en API-tokens van je klanten op infrastructuur die jij beheert. Geen enkele externe dienst verwerkt ooit de inloggegevens van je gebruikers — alles wordt versleuteld in rust met een sleutel die jij bezit en opgeslagen in een PostgreSQL-database die naast de server draait.