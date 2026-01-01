Implementeer Nango met één-klik-installatie.
Open-sourceplatform dat OAuth, tokenvernieuwing en API-connectiviteit beheert voor meer dan 300 integraties van derden.
Kies een VPS-plan voor Nango
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nango kunt bouwen
Nango is een open-source infrastructuurlaag voor het verbinden met externe API's. In plaats van het schrijven van aangepaste OAuth-flows, token-verversingslogica en rate-limit-afhandeling voor elke dienst, beheert Nango dit alles via één enkele uniforme backend. Ontwikkelaars configureren integraties één keer en krijgen toegang tot elke ondersteunde dienst via Nango's transparante proxy — met ingebouwde ondersteuning voor meer dan 300 API's, waaronder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe en Notion.
Door Nango zelf te hosten op je eigen VPS blijven de OAuth-toestemmingen en API-tokens van je klanten op infrastructuur die jij beheert. Geen enkele externe dienst verwerkt ooit de inloggegevens van je gebruikers — alles wordt versleuteld in rust met een sleutel die jij bezit en opgeslagen in een PostgreSQL-database die naast de server draait.
Belangrijkste kenmerken van Nango
Uniforme OAuth-stromen
Nango regelt het genereren van autorisatie-URL's, tokenuitwisseling en callback-verwerking voor meer dan 300 API's, waardoor aangepaste authenticatiecode voor elke integratie wordt geëlimineerd.
Automatische tokenvernieuwing
Toegangstokens worden stilzwijgend vernieuwd voordat ze verlopen, zodat je integraties nooit midden in een sessie uitvallen door verlopen inloggegevens.
Invoegbare Koppel-UI
Een kant-en-klaar, whitelabel OAuth-toestemmingsscherm laat jouw gebruikers accounts van derden autoriseren vanuit jouw applicatie met één gebruikersstroom.
Transparante API-proxy
Routeer API-aanroepen via Nango voor automatische nieuwe pogingen, terugval bij rate-limieten en genormaliseerde foutreacties, zonder per-API middleware.
Webhook-normalisatie
Ontvang, verifieer en stuur webhooks door van elke verbonden provider via één inname-eindpunt met uniforme payload-afhandeling.
Versleutelde inloggegevensopslag
Alle OAuth-tokens en API-sleutels worden versleuteld in rust met behulp van jouw eigen sleutel en uitsluitend opgeslagen in de zelfgehoste PostgreSQL-database.
Waarom Nango op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.