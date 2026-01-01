Implementeer Grafana met een één-klik-installatie.
Toonaangevend open-source observabilityplatform voor het visualiseren van metrics, logs en traces vanaf elke gegevensbron.
Kies een VPS-plan voor Grafana
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grafana kunt bouwen
Grafana is het populairste open-source observatieplatform ter wereld, vertrouwd door meer dan 20 miljoen gebruikers om tijdreeksgegevens om te zetten in bruikbare dashboards. Het maakt verbinding met meer dan 100 gegevensbronnen — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloudproviders en meer — waardoor teams gegevens kunnen visualiseren en waarschuwingen kunnen instellen vanuit elke hoek van hun infrastructuur in één uniforme interface.
Zelf Grafana hosten op je VPS elimineert kosten voor uitgaand cloudverkeer en prijzen per gebruiker, terwijl dashboardconfiguraties, querygeschiedenis en metrische gegevens volledig binnen je eigen infrastructuur blijven — essentieel voor compliance-gevoelige omgevingen en teams die interne systemen monitoren die niet bereikbaar zijn vanaf het openbare internet.
Belangrijkste kenmerken van Grafana
100+ Databronnen
Verbind Grafana met Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, cloudproviders en tientallen andere, zonder aangepaste adapters te schrijven.
Uitgebreide Visualisatiebibliotheek
Kies uit grafieken, heatmaps, histogrammen, geomaps, statistiekpanelen en honderden community-plugins om elke metriek in het meest intuïtieve formaat te presenteren.
Krachtige Waarschuwingen
Definieer op drempelwaarden gebaseerde of anomaliedetectie-alerts en stuur meldingen naar Slack, PagerDuty, e-mail, webhooks en meer vanaf één enkele alertengine.
Dashboardsjablonen
Gebruik variabelen en sjabloonquery's om een enkel herbruikbaar dashboard te bouwen dat dynamisch filtert op host, service, regio of elke andere dimensie.
Geïntegreerde Observability
Correlateer metrieken, logs en gedistribueerde traces naast elkaar in één platform, waardoor de gemiddelde tijd om incidenten te diagnosticeren en op te lossen wordt verkort.
Waarom Grafana op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.