Grafana is het populairste open-source observatieplatform ter wereld, vertrouwd door meer dan 20 miljoen gebruikers om tijdreeksgegevens om te zetten in bruikbare dashboards. Het maakt verbinding met meer dan 100 gegevensbronnen — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, cloudproviders en meer — waardoor teams gegevens kunnen visualiseren en waarschuwingen kunnen instellen vanuit elke hoek van hun infrastructuur in één uniforme interface.

Zelf Grafana hosten op je VPS elimineert kosten voor uitgaand cloudverkeer en prijzen per gebruiker, terwijl dashboardconfiguraties, querygeschiedenis en metrische gegevens volledig binnen je eigen infrastructuur blijven — essentieel voor compliance-gevoelige omgevingen en teams die interne systemen monitoren die niet bereikbaar zijn vanaf het openbare internet.