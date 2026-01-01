Implementeer Dolibarr met één-klik-installatie.
Open-source ERP- en CRM-platform voor het beheren van verkoop, facturatie, voorraad en bedrijfsactiviteiten.
Kies een VPS-plan voor Dolibarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dolibarr kunt bouwen
Dolibarr is een modulair, open-source ERP- en CRM-platform dat het volledige scala aan bedrijfsactiviteiten dekt — klantbeheer, offertes, facturen, voorraad, projecten, personeelszaken en boekhouding — in één geïntegreerd systeem. De modulegebaseerde architectuur laat je alleen de functies activeren die je bedrijf nodig heeft, waardoor de interface overzichtelijk blijft naarmate je behoeften groeien.
Dolibarr zelf hosten op je VPS betekent dat je financiële gegevens, klantgegevens en bedrijfsdocumenten worden opgeslagen op infrastructuur die je volledig beheert. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen door de leverancier opgelegde opslaglimieten en geen abonnement vereist om geavanceerde modules te ontgrendelen — waardoor het een kosteneffectieve langetermijnkeuze is voor groeiende bedrijven die volledige eigendom willen van hun operationele gegevens.
Belangrijkste kenmerken van Dolibarr
Geïntegreerde CRM
Leads bijhouden, contacten beheren en de verkooppijplijn bewaken, van het eerste contact tot de ondertekende factuur, allemaal op één plek.
Facturering en offertes
Maak professionele offertes, zet ze om in bestellingen en verstuur facturen met geautomatiseerde betalingsopvolging en herinneringen.
Voorraadbeheer
Bewaak voorraadniveaus, beheer inkooporders en volg productbewegingen over magazijnen of locaties.
Project- en tijdregistratie
Wijs taken toe, registreer tijd voor projecten en meet de winstgevendheid met ingebouwd resource- en budgetbeheer.
Modulaire architectuur
Activeer alleen de modules die je bedrijf vandaag nodig heeft, schakel vervolgens extra functies in naarmate je activiteiten uitbreiden.
Waarom Dolibarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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