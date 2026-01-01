Dolibarr is een modulair, open-source ERP- en CRM-platform dat het volledige scala aan bedrijfsactiviteiten dekt — klantbeheer, offertes, facturen, voorraad, projecten, personeelszaken en boekhouding — in één geïntegreerd systeem. De modulegebaseerde architectuur laat je alleen de functies activeren die je bedrijf nodig heeft, waardoor de interface overzichtelijk blijft naarmate je behoeften groeien.

Dolibarr zelf hosten op je VPS betekent dat je financiële gegevens, klantgegevens en bedrijfsdocumenten worden opgeslagen op infrastructuur die je volledig beheert. Er zijn geen licentiekosten per gebruiker, geen door de leverancier opgelegde opslaglimieten en geen abonnement vereist om geavanceerde modules te ontgrendelen — waardoor het een kosteneffectieve langetermijnkeuze is voor groeiende bedrijven die volledige eigendom willen van hun operationele gegevens.