Implementeer Opengist met één klik.
Zelf-gehoste pastebin aangedreven door Git voor het delen van codefragmenten met syntaxismarkering en volledige versiegeschiedenis.
Kies een VPS-plan voor Opengist
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Opengist kunt bouwen
Opengist is een zelfgehoste pastebin die elk fragment opslaat als een echte Git-repository. In tegenstelling tot paste-tools met een database, is elke gist volledig kloonbaar — gebruikers kunnen updates pushen, de volledige commitgeschiedenis bekijken en samenwerken via standaard Git-commando's via HTTP of SSH. Een schone webinterface biedt syntaxiskleuring, een fulltext-zoekfunctie en openbare, privé en niet-vermelde zichtbaarheidsmodi voor elk fragment.
Door Opengist op je VPS te hosten, krijg je volledige eigendom van je codefragmenten en pastes zonder deze te delen met diensten van derden. SQLite wordt standaard gebruikt, zonder dat er een extra databasecontainer nodig is. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder met toegang tot instellingen voor de hele instantie en gebruikersbeheer.
Belangrijkste kenmerken van Opengist
Git-ondersteunde opslag
Elke snippet wordt opgeslagen als een echte Git-repository, met versiegeschiedenis, diffs en direct beschikbare HTTP- of SSH-kloontoegang.
Syntaxismarkering
Ondersteunt honderden talen met automatische detectie en handmatige aanpassing voor nauwkeurige markering van elk codefragment of configuratiebestand.
Zichtbaarheidsinstellingen
Stel individuele gists in als openbaar, privé of niet-vermeld om precies te bepalen wie je snippets kan ontdekken en bekijken.
Fulltext zoeken
Zoek in alle gists op inhoud, bestandsnaam of taal met behulp van de ingebouwde Bleve-index — geen externe zoekmachine vereist.
OAuth-inloggen
Meld je aan met GitHub, GitLab, Gitea of een OIDC-compatibele provider in plaats van een apart lokaal account te beheren.
Insluitbare codefragmenten
Sluit elke gist in op externe pagina's met een gegenereerde scripttag die live, syntax-gemarkeerde code inline rendert.
Waarom Opengist op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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