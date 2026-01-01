Opengist is een zelfgehoste pastebin die elk fragment opslaat als een echte Git-repository. In tegenstelling tot paste-tools met een database, is elke gist volledig kloonbaar — gebruikers kunnen updates pushen, de volledige commitgeschiedenis bekijken en samenwerken via standaard Git-commando's via HTTP of SSH. Een schone webinterface biedt syntaxiskleuring, een fulltext-zoekfunctie en openbare, privé en niet-vermelde zichtbaarheidsmodi voor elk fragment.

Door Opengist op je VPS te hosten, krijg je volledige eigendom van je codefragmenten en pastes zonder deze te delen met diensten van derden. SQLite wordt standaard gebruikt, zonder dat er een extra databasecontainer nodig is. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de beheerder met toegang tot instellingen voor de hele instantie en gebruikersbeheer.