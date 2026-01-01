Implementeer Misskey met één klik installatie.
Open source gefedereerd socialmediaplatform dat je community verbindt met het wereldwijde fediverse via ActivityPub.
Kies een VPS-plan voor Misskey
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Misskey kunt bouwen
Misskey is een open-source, feature-rijk socialmediaplatform gebouwd voor het fediverse. Met behulp van het ActivityPub-protocol federeert jouw Misskey-instantie met Mastodon, Pleroma en duizenden andere fediverse-servers, waardoor jouw gebruikers toegang krijgen tot een wereldwijde sociale grafiek terwijl alle gegevens op jouw eigen infrastructuur blijven.
In tegenstelling tot grote gecentraliseerde platforms stelt Misskey gemeenschapscontrole voorop — jij stelt de regels, het moderatiebeleid en wie er lid kan worden in. Zelf-hosten op een VPS betekent geen algoritmische manipulatie, geen dataverzameling en geen risico dat het platform om je heen verdwijnt.
Belangrijkste kenmerken van Misskey
ActivityPub-federatie
Jouw instantie maakt verbinding met meer dan 10.000 fediverse servers, zodat gebruikers accounts kunnen volgen en ermee kunnen communiceren op Mastodon, Pleroma en andere platforms zonder jouw instantie te verlaten.
Aangepaste Emoji-reacties
Reageer op elk bericht met elke emoji — inclusief aangepaste emoji's die je uploadt — en ga daarmee veel verder dan de 'vind-ik-leuks' met één knop van de meeste platforms.
Ingebouwde mediaschijf
Elke gebruiker krijgt een persoonlijke mediadrive om bestanden en afbeeldingen te uploaden, organiseren en hergebruiken voor berichten, zonder opnieuw te uploaden.
Plugin- en Themasysteem
Breid Misskey uit met AiScript-aangedreven plugins en pas aangepaste thema's toe om de interface diepgaand te personaliseren voor jouw community.
Flexibele notitiezichtbaarheid
Elk bericht kan worden ingesteld op openbaar, starttijdlijn, alleen volgers, of direct bericht — waardoor gebruikers gedetailleerde controle hebben over wie wat ziet.
Waarom Misskey op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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