Misskey is een open-source, feature-rijk socialmediaplatform gebouwd voor het fediverse. Met behulp van het ActivityPub-protocol federeert jouw Misskey-instantie met Mastodon, Pleroma en duizenden andere fediverse-servers, waardoor jouw gebruikers toegang krijgen tot een wereldwijde sociale grafiek terwijl alle gegevens op jouw eigen infrastructuur blijven.

In tegenstelling tot grote gecentraliseerde platforms stelt Misskey gemeenschapscontrole voorop — jij stelt de regels, het moderatiebeleid en wie er lid kan worden in. Zelf-hosten op een VPS betekent geen algoritmische manipulatie, geen dataverzameling en geen risico dat het platform om je heen verdwijnt.