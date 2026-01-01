Seafile is een krachtig, open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat wereldwijd door miljoenen wordt gebruikt. De unieke block-level synchronisatietechnologie zorgt voor snelle, bandbreedte-efficiënte bestandsoverdrachten tussen apparaten, waardoor het ideaal is voor teams die grote bestandsbibliotheken beheren. In tegenstelling tot generieke cloudopslag is Seafile vanaf de basis ontworpen voor het betrouwbaar synchroniseren van enorme bestandsverzamelingen.

Met client-side encryptie, bestandsversiebeheer, gedetailleerde mapmachtigingen en native synchronisatieclients voor elk platform levert Seafile enterprise-grade bestandsbeheer zonder abonnementskosten of prijzen per gebruiker. Zelf-hosting houdt al je gegevens op je eigen server. Deze template bevat MariaDB voor metadata-opslag, Memcached voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang.