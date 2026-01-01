Installeer Seafile met een één-klik-installatie.
Zelfgehost platform voor bestandssynchronisatie en -deling als een Dropbox-alternatief.
Kies een VPS-plan voor Seafile
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Seafile kunt bouwen
Seafile is een krachtig, open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat wereldwijd door miljoenen wordt gebruikt. De unieke block-level synchronisatietechnologie zorgt voor snelle, bandbreedte-efficiënte bestandsoverdrachten tussen apparaten, waardoor het ideaal is voor teams die grote bestandsbibliotheken beheren. In tegenstelling tot generieke cloudopslag is Seafile vanaf de basis ontworpen voor het betrouwbaar synchroniseren van enorme bestandsverzamelingen.
Met client-side encryptie, bestandsversiebeheer, gedetailleerde mapmachtigingen en native synchronisatieclients voor elk platform levert Seafile enterprise-grade bestandsbeheer zonder abonnementskosten of prijzen per gebruiker. Zelf-hosting houdt al je gegevens op je eigen server. Deze template bevat MariaDB voor metadata-opslag, Memcached voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang.
Belangrijkste kenmerken van Seafile
Blokniveausynchronisatie
Delta-synchronisatie draagt alleen gewijzigde bestandsblokken over, wat zorgt voor snelle en bandbreedte-efficiënte synchronisatie op alle verbonden apparaten.
End-to-end-versleuteling
Client-side versleutelde bibliotheken zorgen ervoor dat bestanden worden versleuteld voordat ze je apparaat verlaten, waardoor gevoelige gegevens in rust en tijdens transport worden beschermd.
Bestandsversiebeheer
Automatische versiegeschiedenis met configureerbare retentie laat je eerdere bestandsversies herstellen en wijzigingen in de loop van de tijd volgen.
Veilige Deellinks
Deel bestanden en mappen via links met wachtwoorden, vervaldatums en downloadlimieten voor gecontroleerde externe samenwerking.
Cross-Platform-klanten
Native synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android houden jouw bestanden toegankelijk op elk apparaat.
Waarom Seafile op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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