Implementeer Cloudflared met één-klik-installatie.
Cloudflare Tunnel-daemon die services veilig beschikbaar maakt voor het internet zonder firewallpoorten te openen.
Kies een VPS-plan voor Cloudflared
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cloudflared kunt bouwen
Cloudflared is de clientdaemon voor Cloudflare Tunnel, die alleen uitgaande versleutelde verbindingen creëert van je VPS naar het edge-netwerk van Cloudflare. Door al het verkeer via Cloudflare te leiden voordat het je oorsprong bereikt, krijg je ingebouwde DDoS-bescherming en WAF-dekking zonder ooit inkomende firewallpoorten te openen of het IP-adres van je server bloot te stellen.
Zelf de Cloudflared-daemon hosten op een VPS biedt een stabiele, altijd-actieve tunnel die niet onderhevig is aan de betrouwbaarheidsbeperkingen van thuisinternetverbindingen. Je Cloudflare-tokens en tunnelconfiguratie worden opgeslagen op infrastructuur die je beheert, en de meegeleverde web-UI maakt de initiële installatie en het doorlopende beheer eenvoudig zonder de commandoregel te gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van Cloudflared
Geen inkomende poorten nodig
Alle verbindingen komen tot stand vanuit jouw server, waardoor je geen firewallregels hoeft te openen of NAT-poortdoorsturing hoeft te configureren.
Oorspronkelijke IP-bescherming
Verkeer bereikt je server alleen via Cloudflare, waardoor je VPS IP wordt verborgen voor scanners en directe aanvalspogingen.
Ingebouwde DDoS-bescherming
Cloudflare absorbeert volumetrische aanvallen aan de rand voordat enig verkeer jouw oorsprongsserver bereikt.
Zero Trust-integratie
Koppel tunnels met Cloudflare Access om identiteitsgebaseerde authenticatie af te dwingen op elke interne dienst zonder een VPN.
Webgebaseerde configuratie
Beheer tunneltokens en routes via een meegeleverde web-UI zonder de commandoregel te gebruiken.
Waarom Cloudflared op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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