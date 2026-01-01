Cloudflared is de clientdaemon voor Cloudflare Tunnel, die alleen uitgaande versleutelde verbindingen creëert van je VPS naar het edge-netwerk van Cloudflare. Door al het verkeer via Cloudflare te leiden voordat het je oorsprong bereikt, krijg je ingebouwde DDoS-bescherming en WAF-dekking zonder ooit inkomende firewallpoorten te openen of het IP-adres van je server bloot te stellen.

Zelf de Cloudflared-daemon hosten op een VPS biedt een stabiele, altijd-actieve tunnel die niet onderhevig is aan de betrouwbaarheidsbeperkingen van thuisinternetverbindingen. Je Cloudflare-tokens en tunnelconfiguratie worden opgeslagen op infrastructuur die je beheert, en de meegeleverde web-UI maakt de initiële installatie en het doorlopende beheer eenvoudig zonder de commandoregel te gebruiken.