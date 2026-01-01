Implementeer LightRAG met één-klik installatie.
Een eenvoudig en snel raamwerk voor retrieval-augmented generatie dat vectorzoeken combineert met kennisgrafieken voor de analyse van complexe documenten.
Kies een VPS-plan voor LightRAG
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LightRAG kunt bouwen
LightRAG is een lichtgewicht retrieval-augmented generation framework dat is ontworpen om complexe documenten te analyseren in domeinen zoals recht, gezondheidszorg en financiën. Het overbrugt de kloof tussen vector-gebaseerde RAG en graaf-gebaseerde RAG door kennisgrafieken en vector-embeddings samen te beheren in één enkele architectuur met twee niveaus, waardoor het aantal LLM-aanroepen drastisch wordt verminderd dat nodig is bij zowel indexering als querytijd vergeleken met community-report-gebaseerde GraphRAG-implementaties.
LightRAG zelf hosten op je eigen VPS houdt je documenten, embeddings en kennisgraaf volledig onder jouw controle. Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en werk kennisbases incrementeel bij zonder de globale index opnieuw op te bouwen — zodat dynamische gegevens vers blijven zonder exorbitante herverwerkingskosten.
Belangrijkste kenmerken van LightRAG
Twee-niveaus-ophaling
Vector-embeddings en kennisgraafentiteiten combineren in één pijplijn, en overtreffen vlakke vectorzoekopdrachten bij redeneren over meerdere documenten, terwijl de indexeringskosten laag blijven.
Geleidelijke kennisupdates
Nieuwe documenten worden samengevoegd in de bestaande grafiek, zonder de globale index opnieuw op te bouwen, zodat dynamische gegevens actueel blijven zonder dure herverwerking.
Multi-LLM-providerondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, of elk OpenAI-compatibel eindpunt zonder prompts te herschrijven of je documenten opnieuw te indexeren.
Vijf querymodi
Schakel tussen Naive, Local, Global, Hybrid en Mix ophaalstrategieën om de querycomplexiteit af te stemmen op de vereisten voor latentie en kosten.
Ingebouwde webgebruikersinterface
Browsergebaseerd dashboard voor het opnemen van documenten, het uitvoeren van queries en het interactief visualiseren van de gegenereerde kennisgraaf.
REST API voor integraties
Geverifieerde REST-eindpunten maken het mogelijk om LightRAG in bestaande applicaties in te sluiten en documentinvoerpijplijnen te automatiseren.
Waarom LightRAG op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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