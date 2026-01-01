LightRAG is een lichtgewicht retrieval-augmented generation framework dat is ontworpen om complexe documenten te analyseren in domeinen zoals recht, gezondheidszorg en financiën. Het overbrugt de kloof tussen vector-gebaseerde RAG en graaf-gebaseerde RAG door kennisgrafieken en vector-embeddings samen te beheren in één enkele architectuur met twee niveaus, waardoor het aantal LLM-aanroepen drastisch wordt verminderd dat nodig is bij zowel indexering als querytijd vergeleken met community-report-gebaseerde GraphRAG-implementaties.

LightRAG zelf hosten op je eigen VPS houdt je documenten, embeddings en kennisgraaf volledig onder jouw controle. Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en werk kennisbases incrementeel bij zonder de globale index opnieuw op te bouwen — zodat dynamische gegevens vers blijven zonder exorbitante herverwerkingskosten.