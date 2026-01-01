Implementeer DumbDo met één-klik installatie.
Minimalistische zelfgehoste takenlijst met bestandsgebaseerde opslag, donkere modus, PWA-ondersteuning en optionele PIN-beveiliging — geen database nodig.
Kies een VPS-plan voor DumbDo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbDo kunt bouwen
DumbDo is een opzettelijk eenvoudige to-dolijstapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op de filosofie dat de meeste behoeften voor taakregistratie geen database, een accountsysteem of een cloudabonnement vereisen. Taken worden opgeslagen in één enkel JSON-bestand, waardoor back-ups een één-bestandskopie zijn en migraties triviaal.
De interface reageert netjes op elk schermformaat en schakelt automatisch tussen donkere en lichte modus. Optionele PIN-beveiliging (4-10 cijfers) beveiligt de toegang op gedeelde servers. Progressive Web App-ondersteuning betekent dat je DumbDo op een telefoon of desktop kunt installeren en offline kunt gebruiken. Zelf-hosting op een VPS houdt je taakgegevens privé, beschikbaar vanaf elk apparaat en vrij van wijzigingen van diensten van derden.
Belangrijkste kenmerken van DumbDo
Geen database vereist
Slaat alle taken op in één enkel JSON-bestand — niets om te provisioneren, migreren of te onderhouden buiten de container zelf.
Donkere en lichte modus
Volgt automatisch de voorkeur voor het kleurenschema van het systeem voor een comfortabele weergave in elke omgeving of op elk moment van de dag.
Progressieve web-app
Installeer DumbDo op elk apparaat voor startschermtoegang en offline gebruik, zonder elke keer de browser te bezoeken.
Optionele PIN-beveiliging
Stel een pincode van 4-10 cijfers in om de toegang op gedeelde servers te beperken, terwijl de interface snel toegankelijk blijft voor geautoriseerde gebruikers.
Aanpasbare sitetitel
Hernoem de applicatie-instantie om aan te sluiten bij je persoonlijke branding of om onderscheid te maken tussen meerdere implementaties op dezelfde VPS.
Waarom DumbDo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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