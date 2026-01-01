DumbDo is een opzettelijk eenvoudige to-dolijstapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op de filosofie dat de meeste behoeften voor taakregistratie geen database, een accountsysteem of een cloudabonnement vereisen. Taken worden opgeslagen in één enkel JSON-bestand, waardoor back-ups een één-bestandskopie zijn en migraties triviaal.

De interface reageert netjes op elk schermformaat en schakelt automatisch tussen donkere en lichte modus. Optionele PIN-beveiliging (4-10 cijfers) beveiligt de toegang op gedeelde servers. Progressive Web App-ondersteuning betekent dat je DumbDo op een telefoon of desktop kunt installeren en offline kunt gebruiken. Zelf-hosting op een VPS houdt je taakgegevens privé, beschikbaar vanaf elk apparaat en vrij van wijzigingen van diensten van derden.