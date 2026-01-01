withoutbg is een zelf-gehoste, AI-gestuurde applicatie voor achtergrondverwijdering die een vierfasen ONNX-modelpijplijn volledig op je eigen server draait. Het biedt een webinterface met slepen-en-neerzetten voor het verwijderen van achtergronden van productfoto's, portretten en marketingafbeeldingen — zonder bestanden naar een cloudservice te sturen of per afbeelding te betalen. De pijplijn combineert ISNet-segmentatie, Depth Anything V2-begeleiding, Focus Matting en een verfijningsmodel om schone resultaten met transparante achtergrond te genereren, uitsluitend via CPU-inferentie.

Alle modelgewichten zijn gebundeld in de Docker-image, dus er is niets te configureren behalve het implementeren van de container — geen modeldownloads, geen GPU vereist, geen externe API-aanroepen op het verwerkingspad.