Implementeer withoutbg met één-klik-installatie.
Zelfgehoste AI-achtergrondverwijderingstool die afbeeldingen lokaal verwerkt zonder cloudafhankelijkheid of kosten per afbeelding.
Kies een VPS-plan voor withoutbg
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met withoutbg kunt bouwen
withoutbg is een zelf-gehoste, AI-gestuurde applicatie voor achtergrondverwijdering die een vierfasen ONNX-modelpijplijn volledig op je eigen server draait. Het biedt een webinterface met slepen-en-neerzetten voor het verwijderen van achtergronden van productfoto's, portretten en marketingafbeeldingen — zonder bestanden naar een cloudservice te sturen of per afbeelding te betalen. De pijplijn combineert ISNet-segmentatie, Depth Anything V2-begeleiding, Focus Matting en een verfijningsmodel om schone resultaten met transparante achtergrond te genereren, uitsluitend via CPU-inferentie.
Alle modelgewichten zijn gebundeld in de Docker-image, dus er is niets te configureren behalve het implementeren van de container — geen modeldownloads, geen GPU vereist, geen externe API-aanroepen op het verwerkingspad.
Belangrijkste kenmerken van withoutbg
Lokale AI-modelpijplijn
Voert alle verwerking voor achtergrondverwijdering uit op je eigen server met behulp van gebundelde ONNX-modellen — er wordt nooit een afbeelding naar een externe cloudservice gestuurd.
Vierfasenverwerking
ISNet-segmentatie, Depth Anything V2-begeleiding, Focus Matting en een verfijningsmodel werken samen om scherpe randen te produceren op haar, vacht en complexe onderwerpen.
Geen GPU vereist
CPU-gebaseerde ONNX-inferentie betekent dat elke standaard VPS de volledige modelpipeline kan uitvoeren zonder GPU-hardware of CUDA-installatie.
Drag-and-drop web-UI
Een React-gebaseerde interface laat gebruikers afbeeldingen slepen en resultaten met een transparante achtergrond downloaden in PNG-, JPEG- of WebP-formaat, zonder enige installatie.
Geen kosten per afbeelding
Zelf-hosting voorkomt kosten per afbeelding van SaaS-achtergrondverwijderings-API's — verwerk onbeperkt afbeeldingen tegen vaste VPS-kosten.
Waarom withoutbg op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.