yt-dlp Web UI is een krachtige browser-frontend en JSON-RPC-server voor de populaire yt-dlp-downloader. Het ontsluit de volledige kracht van yt-dlp via een overzichtelijke webinterface, zodat je downloads in de wachtrij kunt plaatsen, de voortgang in realtime kunt volgen, aankomende livestreams kunt bekijken en video's kunt downloaden van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en honderden andere ondersteunde sites zonder de commandoregel aan te raken.

Door het zelf te hosten op je VPS ben je verlost van desktopinstallatieprogramma's, browserextensies die bij elke siteverandering kapotgaan, en online downloadprogramma's met advertenties. Bestanden komen direct terecht op de serveropslag met datacenterbandbreedte, de RPC-server laat je automatisering scripten, en een ingebouwde wachtrijlimiet beschermt gedeelde bronnen op de server.