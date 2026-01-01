Installeer yt-dlp Web-UI met één-klik installatie.
Zelfgehoste webfrontend en RPC-server voor yt-dlp die video en audio downloadt van 1.000+ sites.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met yt-dlp Web UI kunt bouwen
yt-dlp Web UI is een krachtige browser-frontend en JSON-RPC-server voor de populaire yt-dlp-downloader. Het ontsluit de volledige kracht van yt-dlp via een overzichtelijke webinterface, zodat je downloads in de wachtrij kunt plaatsen, de voortgang in realtime kunt volgen, aankomende livestreams kunt bekijken en video's kunt downloaden van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en honderden andere ondersteunde sites zonder de commandoregel aan te raken.
Door het zelf te hosten op je VPS ben je verlost van desktopinstallatieprogramma's, browserextensies die bij elke siteverandering kapotgaan, en online downloadprogramma's met advertenties. Bestanden komen direct terecht op de serveropslag met datacenterbandbreedte, de RPC-server laat je automatisering scripten, en een ingebouwde wachtrijlimiet beschermt gedeelde bronnen op de server.
Belangrijkste kenmerken van yt-dlp Web UI
Mogelijk gemaakt door yt-dlp
Gebouwd op yt-dlp, ondersteunt downloads van YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud en meer dan duizend andere video- en audiosites.
Realtime wachtrij
Volg elke actieve en wachtende download met live voortgang, ETA en snelheidsupdates die via WebSockets worden gestreamd.
Formaatselectie
Kies exacte video- en audioformaten, extraheer alleen audio, overschrijf uitvoerbestandsnamen, of geef veilige aangepaste yt-dlp argumenten door per download.
JSON-RPC-server
Een scriptbaar RPC-eindpunt laat je downloads activeren vanuit cron-taken, scripts of clients van derden zonder de gebruikersinterface te gebruiken.
Gelijktijdigheidslimieten
Configureerbare wachtrijgrootte houdt gelijktijdige downloads onder controle, zodat een grote afspeellijst de VPS-bandbreedte of schijf-I/O niet zal overbelasten.
Op tokens gebaseerde authenticatie
Ingebouwde JWT-authenticatie beschermt de web-UI en RPC-eindpunten achter een gegenereerde gebruikersnaam en wachtwoord.
Waarom yt-dlp Web UI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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