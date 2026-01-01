Implementeer Eclipse Mosquitto met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Lichtgewicht open-source MQTT-broker voor het verbinden van IoT-apparaten, sensoren en applicaties met publish/subscribe-berichten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Eclipse Mosquitto kunt bouwen
Eclipse Mosquitto is de referentie open-source implementatie van het MQTT-protocol, met ondersteuning voor versies 5.0, 3.1.1 en 3.1. De minimale binaire overhead en het publish/subscribe-model van MQTT maken het de standaardkeuze voor IoT-sensornetwerken, domotica-hubs en elke applicatie waar bandbreedte en batterijduur van belang zijn. Mosquitto wordt ingezet in productieomgevingen, variÃ«rend van eenvoudige Raspberry Pi-thuisopstellingen tot grootschalige industriÃ«le IoT-implementaties.
Deze template implementeert Mosquitto met standaard ingeschakelde wachtwoordauthenticatie en persistente opslag voor berichtgegevens en configuratie. Zelf-hosten geeft je onbeperkte verbindingen en berichten zonder kosten per apparaat, volledige controle over toegangscontrolelijsten en consistente levering met lage latentie die gedeelde cloudbrokers niet kunnen garanderen.
Belangrijkste kenmerken van Eclipse Mosquitto
MQTT Protocolondersteuning
Ondersteunt MQTT-versies 5.0, 3.1.1 en 3.1, wat compatibiliteit garandeert met het volledige scala aan IoT-apparaten, bibliotheken en clienttools.
Wachtwoordauthenticatie
Vooraf geconfigureerde wachtwoordgebaseerde authenticatie blokkeert ongeautoriseerde verbindingen vanaf het moment dat de broker start, zonder dat er extra configuratie nodig is.
Berichtpersistentie
Bewaarde berichten en QoS-leveringsgaranties overleven broker-herstarts, zodat apparaten die na uitval opnieuw verbinding maken gemiste updates ontvangen.
Onderwerptoegangsbeheer
ACL-regels beperken welke clients kunnen publiceren of zich abonneren op specifieke onderwerpen, waardoor fijnmazige multi-tenant brokerconfiguraties mogelijk worden.
TLS-encryptie
Native TLS/SSL-ondersteuning versleutelt alle clientverbindingen, en beschermt sensorgegevens en besturingscommando's tijdens transport over onvertrouwde netwerken.
Waarom Eclipse Mosquitto op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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