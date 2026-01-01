StarRocks is een volgende-generatie analytisch datawarehouse dat subseconde queryreacties levert via een massively parallel processing (MPP)-architectuur en een volledig gevectoriseerde uitvoeringsengine. Ontworpen voor real-time analyses, multidimensionale analyse en zeer concurrente workloads, verwerkt het datasets van gigabytes tot petabytes zonder in te boeten aan querysnelheid. Intelligente materialized views verversen automatisch bij data-invoer en worden transparant geselecteerd tijdens querytijd, terwijl een volledig aangepaste cost-based optimizer zorgt voor efficiënte uitvoeringsplannen voor complexe joins en aggregaties.

Wire-compatibel met het MySQL-protocol, maakt StarRocks native verbinding met BI-tools zoals Apache Superset, Grafana en Tableau zonder extra drivers. Het ondersteunt directe querying van externe data lakes waaronder Apache Hive, Iceberg, Delta Lake en Hudi, en integreert met Kafka, Flink en Spark voor streaming-invoer — allemaal vanuit één zelf-gehoste instantie die je volledig beheert.