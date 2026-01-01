Implementeer StarRocks met één-klik-installatie.
Hoogwaardige analytische database, ontworpen voor subseconde-query's op petabyteschaal aan data.
Kies een VPS-plan voor StarRocks
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met StarRocks kunt bouwen
StarRocks is een volgende-generatie analytisch datawarehouse dat subseconde queryreacties levert via een massively parallel processing (MPP)-architectuur en een volledig gevectoriseerde uitvoeringsengine. Ontworpen voor real-time analyses, multidimensionale analyse en zeer concurrente workloads, verwerkt het datasets van gigabytes tot petabytes zonder in te boeten aan querysnelheid. Intelligente materialized views verversen automatisch bij data-invoer en worden transparant geselecteerd tijdens querytijd, terwijl een volledig aangepaste cost-based optimizer zorgt voor efficiënte uitvoeringsplannen voor complexe joins en aggregaties.
Wire-compatibel met het MySQL-protocol, maakt StarRocks native verbinding met BI-tools zoals Apache Superset, Grafana en Tableau zonder extra drivers. Het ondersteunt directe querying van externe data lakes waaronder Apache Hive, Iceberg, Delta Lake en Hudi, en integreert met Kafka, Flink en Spark voor streaming-invoer — allemaal vanuit één zelf-gehoste instantie die je volledig beheert.
Belangrijkste kenmerken van StarRocks
Subseconde query's
Gevetectoriseerde uitvoeringsengine en intelligente kosten-gebaseerde optimalisator leveren subseconde-analyses op enorme datasets zonder pre-aggregatie of data-cubing.
Realtime invoer
Het primaire sleutelmodel ondersteunt upserts met hoge doorvoer en puntzoekopdrachten, waardoor gelijktijdige gegevensinvoer en query-uitvoering op schaal mogelijk is.
Datalake query's
Doorzoek Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- en Hudi-tabellen direct met behulp van externe catalogi — geen datamigratie of ETL-pijplijnen vereist.
MySQL-compatibel
Verbind elke MySQL-client, BI-tool of datapijplijn direct met StarRocks via het standaard MySQL-protocol, zonder extra drivers.
Gerealiseerde weergaven
Intelligente gerealiseerde weergaven vernieuwen automatisch bij gegevenswijzigingen en worden transparant hergebruikt op querytijd om dashboards en rapporten te versnellen.
Waarom StarRocks op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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