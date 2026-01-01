YaCy is een volledig gedistribueerde, peer-to-peer webzoekmachine die volledig op je eigen server draait. In tegenstelling tot Google of Bing is er geen centrale autoriteit die zoekresultaten beheert — elke YaCy-instantie crawlt en indexeert het web onafhankelijk, terwijl het verbinding maakt met een gedeelde wereldwijde index die wordt onderhouden door duizenden andere YaCy-peers. Zoekopdrachten worden gehasht voordat ze worden gedeeld met peers, waardoor zoekopdrachten standaard privé blijven.

Zelf YaCy hosten geeft je een privé zoekapparaat zonder tracking, geen reclame-invloed op rangschikkingen en geen zoeklogboeken die naar derden worden gestuurd. Het werkt ook als een intranet-zoekmachine, die HTTP-, FTP- en SMB-bronnen indexeert op een lokaal netwerk zonder internetverbinding.