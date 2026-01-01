Implementeer YaCy met één klik installatie.
Zelfgehoste, peer-to-peer webzoekmachine die het web indexeert en doorzoekt zonder centrale servers of tracking.
Kies een VPS-plan voor YaCy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met YaCy kunt bouwen
YaCy is een volledig gedistribueerde, peer-to-peer webzoekmachine die volledig op je eigen server draait. In tegenstelling tot Google of Bing is er geen centrale autoriteit die zoekresultaten beheert — elke YaCy-instantie crawlt en indexeert het web onafhankelijk, terwijl het verbinding maakt met een gedeelde wereldwijde index die wordt onderhouden door duizenden andere YaCy-peers. Zoekopdrachten worden gehasht voordat ze worden gedeeld met peers, waardoor zoekopdrachten standaard privé blijven.
Zelf YaCy hosten geeft je een privé zoekapparaat zonder tracking, geen reclame-invloed op rangschikkingen en geen zoeklogboeken die naar derden worden gestuurd. Het werkt ook als een intranet-zoekmachine, die HTTP-, FTP- en SMB-bronnen indexeert op een lokaal netwerk zonder internetverbinding.
Belangrijkste kenmerken van YaCy
Peer-to-peer index
Elke YaCy-node sluit zich aan bij een wereldwijde gedistribueerde index, waarbij gecrawlde pagina's worden gedeeld met peers en resultaten terugkrijgt — geen centrale server vereist.
Ingebouwde webcrawler
Configureerbare crawlschema's en dieptecontroles om domeinen continu te indexeren en je lokale zoekresultaten vers en relevant te houden.
Privacy-first zoeken
Zoekopdrachten worden gehasht voordat ze worden gedeeld met het P2P-netwerk, waardoor geen enkele peer kan identificeren wat je hebt gezocht.
Intranetzoekmodus
Indexeer en doorzoek interne HTTP-, FTP- en SMB-bronnen op een lokaal netwerk zonder gegevens bloot te stellen aan het openbare internet.
Scriptbare REST API
Elke adminfunctie is toegankelijk via XML- en JSON REST-eindpunten, waardoor automatisering en aangepaste zoekportaalintegraties mogelijk zijn.
Waarom YaCy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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