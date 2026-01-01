Implementeer Maputnik met één-klik installatie.
Gratis en open visuele editor voor MapLibre en Mapbox GL JSON kaartstijlen, gebouwd voor ontwikkelaars en cartografen.
Kies een VPS-plan voor Maputnik
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maputnik kunt bouwen
Maputnik is de standaard open-source visuele editor voor de MapLibre GL-stijlspecificatie, gebruikt om vectortegelbasiskaarten te ontwerpen voor web- en mobiele applicaties. In plaats van JSON handmatig te bewerken, stel je lagen, weergave-eigenschappen, expressies en filters samen via een live WYSIWYG-editor die gesynchroniseerd is met een echte MapLibre GL-voorbeeldweergave.
Door Maputnik zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen stijlbestanden, tegelserver-URL's en API-sleutels binnen je infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van de openbare demo op maplibre.org. De implementatie wordt geleverd als een enkele statische front-end die wordt aangeboden door de officiële Maputnik-binary, zodat het ontwerpwerk volledig aan de browserzijde wordt uitgevoerd zonder dat externe kaartserviceafhankelijkheden nodig zijn.
Belangrijkste kenmerken van Maputnik
WYSIWYG-stijleditor
Bewerk MapLibre en Mapbox GL JSON stijlen visueel met een live kaartvoorbeeld dat wordt bijgewerkt terwijl je lagen, kleuren, lettertypen en zoom-afhankelijke expressies aanpast.
Volledige stijlspecificatiedekking
Ondersteunt elk MapLibre GL style spec laagtype — vulling, lijn, symbool, raster, heuvelschaduw, heatmap — met typebewuste invoer voor paint- en lay-outeigenschappen.
Gegevensgestuurde uitdrukkingen
Bouw en debug filter- en eigenschapsuitdrukkingen met inline validatie, zodat stijlen kunnen reageren op functieattributen, zoomniveau en runtime-status.
Vectortegelinspecteur
Inspecteer vector tegelbronnen laag voor laag om precies te zien welke functies en eigenschappen beschikbaar zijn voordat je ze in jouw stijl bindt.
Stijlen importeren en exporteren
Laad stijlen van een URL, upload JSON, of plak vanaf het klembord, en exporteer dan het voltooide stijlbestand klaar om te gebruiken in MapLibre GL JS of native SDK's.
Aangepaste tegelbronnen
Richt de editor op je eigen vector- of rastertegel-eindpunten, OpenMapTiles of MBTiles-servers om stijlen te ontwerpen op basis van de gegevens die je app daadwerkelijk aanbiedt.
Waarom Maputnik op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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