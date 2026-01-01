Maputnik is de standaard open-source visuele editor voor de MapLibre GL-stijlspecificatie, gebruikt om vectortegelbasiskaarten te ontwerpen voor web- en mobiele applicaties. In plaats van JSON handmatig te bewerken, stel je lagen, weergave-eigenschappen, expressies en filters samen via een live WYSIWYG-editor die gesynchroniseerd is met een echte MapLibre GL-voorbeeldweergave.

Door Maputnik zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen stijlbestanden, tegelserver-URL's en API-sleutels binnen je infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van de openbare demo op maplibre.org. De implementatie wordt geleverd als een enkele statische front-end die wordt aangeboden door de officiële Maputnik-binary, zodat het ontwerpwerk volledig aan de browserzijde wordt uitgevoerd zonder dat externe kaartserviceafhankelijkheden nodig zijn.