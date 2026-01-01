Implementeer WBO met één-klik-installatie.
Realtime samenwerkingswhiteboard voor teambrainstorming, vergaderingen op afstand en visuele planning op een gedeeld canvas.
Kies een VPS-plan voor WBO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WBO kunt bouwen
WBO (Whiteboard Online) is een zelf-gehost realtime samenwerkend whiteboard waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen tekenen, schrijven en annoteren op een gedeeld oneindig canvas. Het ondersteunt vrij tekenen, geometrische vormen, tekst- en afbeeldingsinvoeging met directe synchronisatie voor alle verbonden deelnemers.
Zelf WBO hosten op een VPS geeft teams een privé whiteboard dat actief blijft tussen sessies zonder inhoud bloot te stellen aan diensten van derden. Het persistente canvas blijft toegankelijk via een stabiele URL voor lopende projecten, waardoor het ideaal is voor remote sprintplanning, onderwijs, technische diagrammen en creatieve brainstormsessies.
Belangrijkste kenmerken van WBO
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers tekenen en annoteren tegelijkertijd op hetzelfde canvas, met directe synchronisatie en zonder dat verversen nodig is.
Persistent canvas
Whiteboardinhoud wordt automatisch opgeslagen en is toegankelijk via dezelfde URL wanneer deelnemers opnieuw verbinding maken.
Tekengereedschap
Vrijehandtekenen, geometrische vormen, tekstlabels en het uploaden van afbeeldingen dekken het volledige scala aan whiteboard-gebruiksscenario's.
Geen account nodig
Iedereen met de whiteboard-URL kan direct deelnemen en bijdragen zonder registratie- of inlogbarrières.
Waarom WBO op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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