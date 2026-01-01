WBO (Whiteboard Online) is een zelf-gehost realtime samenwerkend whiteboard waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen tekenen, schrijven en annoteren op een gedeeld oneindig canvas. Het ondersteunt vrij tekenen, geometrische vormen, tekst- en afbeeldingsinvoeging met directe synchronisatie voor alle verbonden deelnemers.

Zelf WBO hosten op een VPS geeft teams een privé whiteboard dat actief blijft tussen sessies zonder inhoud bloot te stellen aan diensten van derden. Het persistente canvas blijft toegankelijk via een stabiele URL voor lopende projecten, waardoor het ideaal is voor remote sprintplanning, onderwijs, technische diagrammen en creatieve brainstormsessies.