WUD (What's Up Docker) is de actief onderhouden opvolger van whats-up-docker, volledig gericht op het up-to-date houden van containerimages binnen zelf-gehoste infrastructuur. Het inspecteert continu draaiende containers, bevraagt upstream-registries en rapporteert precies welke images nieuwe versies beschikbaar hebben — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay en zelf-gehoste registries worden allemaal standaard ondersteund.

WUD zelf hosten op je eigen VPS verwijdert elke afhankelijkheid van SaaS-updatetrackers van derden en houdt de volledige inventaris van je containerpark binnen infrastructuur die je beheert. Triggers kunnen worden verspreid naar Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generieke webhooks, of automatisch stacks opnieuw opbouwen.