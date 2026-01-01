Implementeer WUD met een één-klik-installatie.
Open source-monitor die Docker image-updates detecteert en je via tientallen geïntegreerde kanalen informeert.
Kies een VPS-plan voor WUD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WUD kunt bouwen
WUD (What's Up Docker) is de actief onderhouden opvolger van whats-up-docker, volledig gericht op het up-to-date houden van containerimages binnen zelf-gehoste infrastructuur. Het inspecteert continu draaiende containers, bevraagt upstream-registries en rapporteert precies welke images nieuwe versies beschikbaar hebben — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay en zelf-gehoste registries worden allemaal standaard ondersteund.
WUD zelf hosten op je eigen VPS verwijdert elke afhankelijkheid van SaaS-updatetrackers van derden en houdt de volledige inventaris van je containerpark binnen infrastructuur die je beheert. Triggers kunnen worden verspreid naar Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generieke webhooks, of automatisch stacks opnieuw opbouwen.
Belangrijkste kenmerken van WUD
Multi-registerbewaking
Volgt updates van Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay en alle aangepaste registers, zonder extensies per provider.
Trigger automatiseringen
Routeert nieuwe-versiegebeurtenissen naar Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generieke webhooks of taken voor het opnieuw opbouwen van containers.
Web-UI en REST API
Bekijk lopende updates, inspecteer digests en integreer met bestaande dashboards via een gedocumenteerde REST API.
Granulaire watcherregels
Containers opnemen of uitsluiten op basis van label, naam of register, en kies uit semver-, regex- of digest-vergelijkingsstrategieën.
Prometheus-metrieken
Exporteert container- en updatemetrics op /metrics, zodat bestaande Grafana-stacks kunnen waarschuwen voor verouderde afbeeldingen.
Lichtgewicht voetafdruk
Draait als één Node.js-container met een klein opslagvolume, geschikt voor kleine VPS-instanties naast productieworkloads.
Waarom WUD op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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