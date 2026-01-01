Implementeer OpnForm met één-klik-installatie.
Open-source formulierenbouwer voor het maken van mooie, in te sluiten formulieren met logica, meldingen en analyses.
Kies een VPS-plan voor OpnForm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpnForm kunt bouwen
OpnForm is een open-source alternatief voor Typeform en Google Forms, gebouwd voor teams die volledige controle willen over hun formuliergegevens en indieningspipeline. Het biedt een drag-and-drop formuliereneditor met voorwaardelijke logica, formulieren met meerdere pagina's, bestandsuploads en een breed scala aan veldtypen — allemaal zonder kosten per reactie of dat gegevens je infrastructuur verlaten.
Zelf-hosting van OpnForm geeft je onbeperkte reacties, aangepaste branding en de mogelijkheid om formulierinzendingen direct te verbinden met je eigen databases, webhooks en notificatiekanalen. Je stelt het beleid voor gegevensbewaring in en bepaalt wie toegang heeft tot indieningsgegevens, waardoor het geschikt is voor gereguleerde sectoren en privacybewuste teams.
Belangrijkste kenmerken van OpnForm
Drag-and-drop bouwer
Bouw formulieren visueel met meer dan 20 veldtypen, waaronder bestandsuploads, handtekeningen, beoordelingsschalen en matrixroosters.
Voorwaardelijke logica
Toon of verberg velden op basis van eerdere antwoorden om respondenten alleen door relevante vragen te begeleiden.
Webhook en meldingen
Activeer webhooks en e-mailmeldingen bij elke inzending, zodat je team wordt gewaarschuwd en je systemen gesynchroniseerd blijven.
Overal in te sluiten
Sluit formulieren in als een pop-up, slider of inline-widget op elke website, zonder bezoekers van je pagina weg te leiden.
Responsbeheer
Bekijk, filter en exporteer alle formulierinzendingen vanuit een ingebouwd dashboard met zoeken op kolomniveau en CSV-export.
Waarom OpnForm op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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