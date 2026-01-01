OpnForm is een open-source alternatief voor Typeform en Google Forms, gebouwd voor teams die volledige controle willen over hun formuliergegevens en indieningspipeline. Het biedt een drag-and-drop formuliereneditor met voorwaardelijke logica, formulieren met meerdere pagina's, bestandsuploads en een breed scala aan veldtypen — allemaal zonder kosten per reactie of dat gegevens je infrastructuur verlaten.

Zelf-hosting van OpnForm geeft je onbeperkte reacties, aangepaste branding en de mogelijkheid om formulierinzendingen direct te verbinden met je eigen databases, webhooks en notificatiekanalen. Je stelt het beleid voor gegevensbewaring in en bepaalt wie toegang heeft tot indieningsgegevens, waardoor het geschikt is voor gereguleerde sectoren en privacybewuste teams.