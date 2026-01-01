Implementeer Scada-LTS met een één-klik installatie.
Open-source web SCADA-systeem voor industriële monitoring, dashboards, alarmen en protocolgebaseerde apparaatbesturing.
Kies een VPS-plan voor Scada-LTS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scada-LTS kunt bouwen
Scada-LTS is een Java-gebaseerd, web-native SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systeem dat is ontworpen voor ingenieurs die industriële apparatuur vanuit een browser moeten monitoren en besturen. Afgeleid van de bewezen Mango Automation codebase, wordt het geleverd met een grafische weergave-editor, historische gegevensregistratie, alarmbeheer, scripting en ingebouwde drivers voor Modbus, SNMP, OPC en andere industriële protocollen — zonder propriëtaire licenties of kosten per tag.
Door Scada-LTS zelf te hosten op je eigen VPS blijven procesgegevens, apparaatreferenties en operatoractiviteit volledig binnen je infrastructuur, terwijl dashboards toegankelijk worden gemaakt voor veldteams via standaard HTTPS zonder PLCs bloot te stellen aan het openbare internet.
Belangrijkste kenmerken van Scada-LTS
Multi-protocol-stuurprogramma's
Native Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- en SQL-databronnen maken verbinding met PLC's, sensoren en bestaande systemen zonder gateways van derden.
Grafische weergave-editor
De Drag en drop weergavebouwer laat ingenieurs live mimic-diagrammen, meters en trendgrafieken direct in de browser samenstellen.
Alarmen en gebeurtenisafhandelaars
Configureerbare alarmniveaus met e-mail, scripting en setpoint-acties zetten afwijkingen om in geautomatiseerde reacties in de hele fabriek.
Historische gegevensregistratie
Elk datapunt wordt voorzien van een tijdstempel en opgeslagen in MySQL, wat langetermijntrendanalyses, rapporten en wettelijke controletrajecten mogelijk maakt.
Scripting en metapunten
Op JavaScript gebaseerde metapunten en gebeurtenishandlers berekenen afgeleide waarden, KPI's en aangepaste logica zonder externe services.
Web-native architectuur
Draait op Apache Tomcat met een volledig browsergebaseerde gebruikersinterface, zodat operators toegang hebben tot dashboards vanaf elk apparaat in het netwerk.
Waarom Scada-LTS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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