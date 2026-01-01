Scada-LTS is een Java-gebaseerd, web-native SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systeem dat is ontworpen voor ingenieurs die industriële apparatuur vanuit een browser moeten monitoren en besturen. Afgeleid van de bewezen Mango Automation codebase, wordt het geleverd met een grafische weergave-editor, historische gegevensregistratie, alarmbeheer, scripting en ingebouwde drivers voor Modbus, SNMP, OPC en andere industriële protocollen — zonder propriëtaire licenties of kosten per tag.

Door Scada-LTS zelf te hosten op je eigen VPS blijven procesgegevens, apparaatreferenties en operatoractiviteit volledig binnen je infrastructuur, terwijl dashboards toegankelijk worden gemaakt voor veldteams via standaard HTTPS zonder PLCs bloot te stellen aan het openbare internet.