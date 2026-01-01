Implementeer Evolution Go met één-klik-installatie.
Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor resourcezuinige berichtenautomatisering en multi-instantiebeheer.
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Wat je met Evolution Go kunt bouwen
Evolution Go is een WhatsApp API-gateway, herschreven in Go, ontworpen als een lichtgewicht en efficiënt alternatief voor de op Node.js gebaseerde Evolution API. Gebouwd op de whatsmeow-bibliotheek, levert het dezelfde kernfunctionaliteiten voor messaging-automatisering — multi-instantiebeheer, webhook-gebeurtenissen en een RESTful API — terwijl het aanzienlijk minder geheugen verbruikt en in minder dan een seconde opstart dankzij Go's gecompileerde runtime en systeemeigen concurrency-model.
Door Evolution Go zelf te hosten op je VPS, maximaliseer je het voordeel van de resource-efficiëntie van de gecompileerde binary. Alle authenticatiegegevens en gespreksdata worden opgeslagen in je eigen PostgreSQL-database, wat zorgt voor gegevenssoevereiniteit en compliance zonder kosten per bericht die commerciële WhatsApp-providers duur maken op schaal.
Belangrijkste kenmerken van Evolution Go
Go-Native Prestaties
Gecompileerd binair bestand met gelijktijdigheid op basis van goroutines verwerkt duizenden gelijktijdige verbindingen met 50-150 MB geheugen per instantie, veel minder dan de Node.js-versie.
Multi-instantiebeheer
Beheer meerdere WhatsApp-nummers vanaf één implementatie, waarbij elke instantie onafhankelijk wordt beheerd en gemonitord via de REST API.
Webhookevenementlevering
Realtime webhooks pushen bericht-, verbindings- en groepsgebeurtenissen direct naar je applicatie, waardoor geautomatiseerde responsstromen en CRM-integratie mogelijk worden gemaakt.
Dubbele databasearchitectuur
Authenticatie en gebruikersgegevens worden opgeslagen in afzonderlijke PostgreSQL-databases, wat back-ups vereenvoudigt en gedetailleerde toegangscontroles mogelijk maakt voor beveiligingsbewuste implementaties.
Berichtwachtrijondersteuning
Optionele RabbitMQ (AMQP) en NATS-integratie maakt schaalbare gebeurtenisgestuurde architecturen mogelijk voor grootschalige berichtenoperaties.
Waarom Evolution Go op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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