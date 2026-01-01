Evolution Go is een WhatsApp API-gateway, herschreven in Go, ontworpen als een lichtgewicht en efficiënt alternatief voor de op Node.js gebaseerde Evolution API. Gebouwd op de whatsmeow-bibliotheek, levert het dezelfde kernfunctionaliteiten voor messaging-automatisering — multi-instantiebeheer, webhook-gebeurtenissen en een RESTful API — terwijl het aanzienlijk minder geheugen verbruikt en in minder dan een seconde opstart dankzij Go's gecompileerde runtime en systeemeigen concurrency-model.

Door Evolution Go zelf te hosten op je VPS, maximaliseer je het voordeel van de resource-efficiëntie van de gecompileerde binary. Alle authenticatiegegevens en gespreksdata worden opgeslagen in je eigen PostgreSQL-database, wat zorgt voor gegevenssoevereiniteit en compliance zonder kosten per bericht die commerciële WhatsApp-providers duur maken op schaal.