Implementeer Drizzle Gateway met Ã©Ã©n klik installatie.
Zelf-gehoste databasebeheerstudio gebouwd op het Drizzle ORM-ecosysteem met visuele querybouw en ondersteuning voor meerdere databases.
Kies een VPS-plan voor Drizzle Gateway
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Drizzle Gateway kunt bouwen
Drizzle Gateway is een verbeterde, zelfgehoste versie van Drizzle Studio die ontwikkelaars en databasebeheerders een uitgebreide webgebaseerde interface biedt voor het beheren van hun databases. Gebouwd op het Drizzle ORM-ecosysteem, biedt het geavanceerde querybouw, realtime schemavisualisatie en migratiebeheer in Ã©Ã©n tool die toegankelijk is vanuit elke browser.
De applicatie ondersteunt meerdere gelijktijdige databaseverbindingen, waardoor het een gecentraliseerde hub wordt voor teams die werken in ontwikkel-, staging- en productieomgevingen. Hoofdwachtwoordbeveiliging beveiligt de toegang, terwijl persistente opslag alle verbindingsconfiguraties en opgeslagen queries intact houdt na herstarts. Zelfhosting zorgt ervoor dat gevoelige databasegegevens jouw infrastructuur nooit verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Drizzle Gateway
Visuele querybouwer
Bouw en voer databasequery's uit via een intuÃ¯tieve interface met typeveiligheid â€” geen ruwe SQL vereist voor veelvoorkomende bewerkingen.
Schemavisualisatie
Bekijk je databasestructuur en relaties in een realtime visueel diagram dat wordt bijgewerkt terwijl je schemawijzigingen aanbrengt.
Multidatabaseverbindingen
Beheer verbindingen met meerdere databases tegelijkertijd, schakel tussen omgevingen zonder de interface te verlaten.
Migratiebeheer
Genereer, bekijk en pas schema-migraties rechtstreeks vanuit de UI toe, waardoor de evolutie van je database georganiseerd en controleerbaar blijft.
Hoofdwachtwoordbescherming
Beveiligt de toegang tot alle databaseverbindingen achter Ã©Ã©n hoofdwachtwoord, waarbij inloggegevens veilig blijven op jouw VPS.
Waarom Drizzle Gateway op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.