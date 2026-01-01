Paisa is een zelfgehoste persoonlijke financiële tracker, gebouwd op het dubbelboekhoudmodel. Het geeft je een nauwkeurig, compleet beeld van je financiën — activa, passiva, inkomsten, uitgaven en nettowaarde — bijgehouden met behulp van platte-tekst journaalbestanden die je volledig bezit. In tegenstelling tot cloudgebaseerde financiële apps blijven al je gegevens op je eigen server, zonder abonnementskosten en zonder dat een derde partij toegang heeft tot je financiële gegevens.

De webinterface transformeert je boekhoudjournaal in interactieve dashboards: uitgavenoverzichten per categorie, vermogensallocatiegrafieken, pensioendoelprojecties en rendementstracking voor beleggingsfondsen en aandelen. Ondersteuning voor meerdere valuta's beheert financiën die verspreid zijn over verschillende landen of activaklassen.