Tot wel 69% korting op Paisa

Implementeer Paisa met één-klik installatie.

Open source persoonlijke financiëntracker die dubbel boekhouden gebruikt voor volledig inzicht in activa, uitgaven en nettowaarde.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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16 TB bandbreedte
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Paisa kunt bouwen

Paisa is een zelfgehoste persoonlijke financiële tracker, gebouwd op het dubbelboekhoudmodel. Het geeft je een nauwkeurig, compleet beeld van je financiën — activa, passiva, inkomsten, uitgaven en nettowaarde — bijgehouden met behulp van platte-tekst journaalbestanden die je volledig bezit. In tegenstelling tot cloudgebaseerde financiële apps blijven al je gegevens op je eigen server, zonder abonnementskosten en zonder dat een derde partij toegang heeft tot je financiële gegevens.

De webinterface transformeert je boekhoudjournaal in interactieve dashboards: uitgavenoverzichten per categorie, vermogensallocatiegrafieken, pensioendoelprojecties en rendementstracking voor beleggingsfondsen en aandelen. Ondersteuning voor meerdere valuta's beheert financiën die verspreid zijn over verschillende landen of activaklassen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Paisa

Dubbele boekhouding

Elke transactie wordt geregistreerd met overeenkomstige debet- en creditboekingen, wat zorgt voor wiskundig nauwkeurige tracking die fouten automatisch opspoort.

Vermogensdashboard

Eén enkel overzicht bundelt alle activa en passiva in de loop van de tijd, en laat zien hoe jouw algehele financiële positie maand na maand verandert.

Investeringsrendementstracking

Volg de prestaties van beleggingsfondsen en aandelen met XIRR-berekeningen, zodat je altijd het werkelijke geannualiseerde rendement op elke belegging weet.

Budget versus werkelijke analyse

Vergelijk geplande uitgaven met werkelijke kosten per categorie om te bepalen waar je geld daadwerkelijk naartoe gaat, vergeleken met waar je het van plan was uit te geven.

Platte tekst databestanden

Alle financiële gegevens worden opgeslagen in menselijk leesbare journaalbestanden die je kunt bewerken, versiebeheren en waarvan je onafhankelijk van de applicatie een back-up kunt maken.

Waarom Paisa op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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