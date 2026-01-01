Implementeer Paisa met één-klik installatie.
Open source persoonlijke financiëntracker die dubbel boekhouden gebruikt voor volledig inzicht in activa, uitgaven en nettowaarde.
Kies een VPS-plan voor Paisa
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paisa kunt bouwen
Paisa is een zelfgehoste persoonlijke financiële tracker, gebouwd op het dubbelboekhoudmodel. Het geeft je een nauwkeurig, compleet beeld van je financiën — activa, passiva, inkomsten, uitgaven en nettowaarde — bijgehouden met behulp van platte-tekst journaalbestanden die je volledig bezit. In tegenstelling tot cloudgebaseerde financiële apps blijven al je gegevens op je eigen server, zonder abonnementskosten en zonder dat een derde partij toegang heeft tot je financiële gegevens.
De webinterface transformeert je boekhoudjournaal in interactieve dashboards: uitgavenoverzichten per categorie, vermogensallocatiegrafieken, pensioendoelprojecties en rendementstracking voor beleggingsfondsen en aandelen. Ondersteuning voor meerdere valuta's beheert financiën die verspreid zijn over verschillende landen of activaklassen.
Belangrijkste kenmerken van Paisa
Dubbele boekhouding
Elke transactie wordt geregistreerd met overeenkomstige debet- en creditboekingen, wat zorgt voor wiskundig nauwkeurige tracking die fouten automatisch opspoort.
Vermogensdashboard
Eén enkel overzicht bundelt alle activa en passiva in de loop van de tijd, en laat zien hoe jouw algehele financiële positie maand na maand verandert.
Investeringsrendementstracking
Volg de prestaties van beleggingsfondsen en aandelen met XIRR-berekeningen, zodat je altijd het werkelijke geannualiseerde rendement op elke belegging weet.
Budget versus werkelijke analyse
Vergelijk geplande uitgaven met werkelijke kosten per categorie om te bepalen waar je geld daadwerkelijk naartoe gaat, vergeleken met waar je het van plan was uit te geven.
Platte tekst databestanden
Alle financiële gegevens worden opgeslagen in menselijk leesbare journaalbestanden die je kunt bewerken, versiebeheren en waarvan je onafhankelijk van de applicatie een back-up kunt maken.
Waarom Paisa op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.