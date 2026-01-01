Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.
Visual, browser-based tool for creating, inspecting, and editing SQLite databases without command-line tools or native app installs.
Kies een VPS-plan voor DB Browser for SQLite
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DB Browser for SQLite kunt bouwen
DB Browser for SQLite provides a graphical interface for working with SQLite databases directly in your browser — no native application or SSH session required. You can create and modify tables, browse and edit records in a spreadsheet-like view, run SQL queries with syntax highlighting, and import or export data in CSV, JSON, and SQL formats. It also supports index, view, and trigger management through intuitive visual dialogs.
Running it on your VPS is especially useful when other applications on the same server use SQLite for storage — you get immediate browser-based access to inspect and modify those databases from any device without transferring files off the server.
Belangrijkste kenmerken van DB Browser for SQLite
Browser-based access
Access your SQLite databases from any device with a browser — no native app installation or SSH access needed.
Visual table editor
Create, modify, and browse table data in a spreadsheet-like interface with support for all column types and constraints.
SQL query editor
Execute SQL with syntax highlighting and auto-completion, then view, copy, or export results directly from the interface.
Import and export
Import data from CSV and SQL files and export query results or full databases in multiple formats for analysis or backup.
Schema management
Manage indexes, views, triggers, and foreign keys through visual dialogs without writing DDL statements manually.
Waarom DB Browser for SQLite op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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