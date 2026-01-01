Implementeer DVinyl met één-klik-installatie.
Zelf gehoste collectiebeheerder die vinyl, cd's, boeken, films en videogames catalogiseert en waardeert in één bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor DVinyl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DVinyl kunt bouwen
DVinyl is een open-source collectiebeheerder, gebouwd voor liefhebbers van fysieke media die een enkele, aanpasbare plek willen voor hun vinylplaten, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-rays, dvd's en videogames. Het haalt uitgebreide metadata en cover art op van Discogs, Hardcover, TMDB en IGDB, en schat vervolgens de marktwaarde voor muziekuitgaven, zodat verzamelaars kunnen bijhouden wat hun collectie werkelijk waard is.
DVinyl zelf hosten op je eigen VPS houdt je volledige collectie-inventaris, locatietags en verlanglijstgegevens onder jouw controle, in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden of een spreadsheet. De gebundelde MongoDB-database zorgt ervoor dat je catalogus blijft bestaan bij updates, en een privé-authenticatiesysteem laat je alleen browsen of een alleen-lezen weergave delen met vrienden.
Belangrijkste kenmerken van DVinyl
Multiformaatbibliotheek
Katalogiseer vinyl, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-ray's, dvd's en videogames naast elkaar in één uniforme collectie, in plaats van te jongleren met afzonderlijke apps.
Discogs marktwaardering
Haal realtime lage, gemiddelde en hoge marktwaardeschattingen op van Discogs, zodat je altijd weet wat jouw muziekcollectie waard is op de secundaire markt.
Eén-klik Discogs-import
Importeer een complete bestaande Discogs-collectie met één klik of voeg nieuwe items toe via Release ID zonder artiest-, label- of trackgegevens opnieuw in te typen.
Aanpasbaar dashboard
Bouw je startpagina met modulaire statistiekenwidgets, configureerbare navigatiesnelkoppelingen en visuele thema's per categorie die passen bij hoe je browset.
Fysieke locatietracking
Label waar elk item zich bevindt op je planken, in de opslagruimte of is uitgeleend, zodat je een specifiek dossier of boek kunt vinden zonder de hele collectie te hoeven doorzoeken.
Wensenlijst en delen
Volg toekomstige vondsten in een speciale verlanglijst en stel je catalogus beschikbaar via ingebouwde authenticatie voor privéweergave of alleen-lezen delen.
Waarom DVinyl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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