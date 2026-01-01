DVinyl is een open-source collectiebeheerder, gebouwd voor liefhebbers van fysieke media die een enkele, aanpasbare plek willen voor hun vinylplaten, cd's, cassettes, boeken, strips, Blu-rays, dvd's en videogames. Het haalt uitgebreide metadata en cover art op van Discogs, Hardcover, TMDB en IGDB, en schat vervolgens de marktwaarde voor muziekuitgaven, zodat verzamelaars kunnen bijhouden wat hun collectie werkelijk waard is.

DVinyl zelf hosten op je eigen VPS houdt je volledige collectie-inventaris, locatietags en verlanglijstgegevens onder jouw controle, in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden of een spreadsheet. De gebundelde MongoDB-database zorgt ervoor dat je catalogus blijft bestaan bij updates, en een privé-authenticatiesysteem laat je alleen browsen of een alleen-lezen weergave delen met vrienden.