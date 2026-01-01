Implementeer Jotty met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht, bestandsgebaseerde app voor notitie- en takenbeheer met Kanban-borden en Markdown-ondersteuning — geen database vereist.
Kies een VPS-plan voor Jotty
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jotty kunt bouwen
Jotty is een minimalistische, zelfgehoste productiviteitstool die alles opslaat in Markdown- en JSON-bestanden — geen database om te onderhouden. Het combineert een TipTap WYSIWYG-editor voor uitgebreide notities en checklists met Kanban-borden en basis tijdregistratie, voor dagelijks taakbeheer zonder onnodige complexiteit.
Jotty draaien op je eigen VPS betekent dat je notities en takenlijsten privé blijven, toegankelijk zijn vanaf elk apparaat en vrij zijn van abonnementskosten. Multi-user ondersteuning met een adminpaneel laat gezinnen of kleine teams één instantie delen met afzonderlijke notitiecollecties en optionele gezamenlijke deling via links.
Belangrijkste kenmerken van Jotty
Bestandsgebaseerde opslag
Notities en taken worden opgeslagen als Markdown- en JSON-bestanden — eenvoudig te back-uppen, versiebeheren of migreren zonder eigen exporttools.
Rijketeksteditor
De TipTap-aangedreven WYSIWYG-editor ondersteunt Markdown, codeblokken met syntaxismarkering en slepen-en-neerzetten-controlelijsten voor productief notities maken.
Kanbanborden
Visualiseer taakworkflows met projectborden in Kanban-stijl en ingebouwde tijdregistratie, zonder een zwaar projectmanagementplatform te implementeren.
Multi-gebruikerstoegang
Het beheerpaneel ondersteunt meerdere gebruikersaccounts met afzonderlijke notitiecollecties en deelbare links voor selectieve samenwerking.
Waarom Jotty op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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