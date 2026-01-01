Jotty is een minimalistische, zelfgehoste productiviteitstool die alles opslaat in Markdown- en JSON-bestanden — geen database om te onderhouden. Het combineert een TipTap WYSIWYG-editor voor uitgebreide notities en checklists met Kanban-borden en basis tijdregistratie, voor dagelijks taakbeheer zonder onnodige complexiteit.

Jotty draaien op je eigen VPS betekent dat je notities en takenlijsten privé blijven, toegankelijk zijn vanaf elk apparaat en vrij zijn van abonnementskosten. Multi-user ondersteuning met een adminpaneel laat gezinnen of kleine teams één instantie delen met afzonderlijke notitiecollecties en optionele gezamenlijke deling via links.