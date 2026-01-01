Polaris is een open-source muziekstreamingserver geschreven in Rust, gebouwd om een persoonlijke muziekbibliotheek beschikbaar te maken vanaf elke browser of mobiel apparaat met minimale hardware. De Rust-kern houdt het geheugengebruik en de CPU-belasting laag genoeg om comfortabel te draaien op instap-VPS-abonnementen, terwijl het moeiteloos bibliotheken indexeert met tienduizenden nummers in FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- en AIFF-formaten.

Zelf-hosting van Polaris houdt elk album, elke rip en elke Bandcamp-download onder jouw controle, zonder maandelijkse kosten, zonder catalogusverloop en zonder luistergegevens die aan derden worden verkocht. De eerste persoon die de web-UI opent, voltooit een korte installatiewizard die het bibliotheekpad koppelt aan een beheerdersaccount, zodat initiële inloggegevens nooit verschijnen in logboeken of in de implementatiesjabloon.