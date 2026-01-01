Implementeer Polaris met één-klik-installatie.
Lichtgewicht, Rust-aangedreven muziekstreamingserver die je persoonlijke collectie op al je apparaten beschikbaar maakt.
Kies een VPS-plan voor Polaris
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Polaris kunt bouwen
Polaris is een open-source muziekstreamingserver geschreven in Rust, gebouwd om een persoonlijke muziekbibliotheek beschikbaar te maken vanaf elke browser of mobiel apparaat met minimale hardware. De Rust-kern houdt het geheugengebruik en de CPU-belasting laag genoeg om comfortabel te draaien op instap-VPS-abonnementen, terwijl het moeiteloos bibliotheken indexeert met tienduizenden nummers in FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- en AIFF-formaten.
Zelf-hosting van Polaris houdt elk album, elke rip en elke Bandcamp-download onder jouw controle, zonder maandelijkse kosten, zonder catalogusverloop en zonder luistergegevens die aan derden worden verkocht. De eerste persoon die de web-UI opent, voltooit een korte installatiewizard die het bibliotheekpad koppelt aan een beheerdersaccount, zodat initiële inloggegevens nooit verschijnen in logboeken of in de implementatiesjabloon.
Belangrijkste kenmerken van Polaris
Rust-prestaties
Native Rust-implementatie houdt het geheugen- en CPU-gebruik laag, zodat een grote bibliotheek soepel streamt, zelfs op de kleinste VPS-plannen.
Lossless formaatondersteuning
Streamt FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV en AIFF in originele kwaliteit zonder geforceerde hercodering van je masters.
Eerste installatiewizard
Een begeleide welkomststroom koppelt jouw muziekmap aan een beheerdersaccount bij de eerste keer laden, zonder hardgecodeerde standaardinloggegevens in de image.
Multi-gebruikersafspeellijsten
Elk gezinslid krijgt een eigen account, afspeellijsten en luistergeschiedenis zonder dat bibliotheken door elkaar lopen op een gedeelde server.
Subsonic-compatibele API
Biedt een Subsonic-compatibele API zodat tientallen community iOS-, Android- en desktopclients kunnen verbinden zonder een eigen app.
Browser-gebaseerd beheer
De gehele configuratie — gebruikers, mountpunten, DDNS, albumhoesregels — is bewerkbaar vanuit de web-UI zonder in de container te hoeven shellen.
Waarom Polaris op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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