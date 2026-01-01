Implementeer Songloft met één klik.
Zelfgehoste persoonlijke muziekserver met Subsonic-compatibele API, JS-pluginsandbox en een ingebouwde webspeler.
Kies een VPS-plan voor Songloft
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Songloft kunt bouwen
Songloft is een lichtgewicht persoonlijke muziekserver geschreven in Go die je lokale bibliotheek scant, coverart en metadata extraheert uit MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- en M4A-bestanden, en alles streamt via een ingebouwde webinterface of elke Subsonic-compatibele client. Een QuickJS-plugin-sandbox breidt de server uit met aangepaste audiobronnen, metadata-providers en apparaatbeheer zonder de binaire code opnieuw te compileren.
Door Songloft zelf te hosten, blijven je muziekcollectie, luistergeschiedenis en JWT-geauthenticeerde sessies volledig op je VPS — geen telemetrie, geen analyses van derden en geen roterende commerciële catalogus die bepaalt wat beschikbaar blijft. De CGO-vrije binaire code draait comfortabel op hardware met laag vermogen terwijl het nog steeds on-the-fly transcodering en sessies voor meerdere apparaten afhandelt.
Belangrijkste kenmerken van Songloft
Subsonic API-ondersteuning
Verbind elke Subsonic-compatibele mobiele of desktopclient en stream je bibliotheek zonder vast te zitten aan één enkele officiële app.
JS-plug-in-sandbox
QuickJS-gebaseerde plugins met een permissiemodel en hot reload laten je toe om aangepaste audiobronnen, metadata-providers en apparaatintegraties toe te voegen.
Lokale bibliotheekscanning
Automatische mapscanning extraheert tags en albumhoezen uit MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- en M4A-bestanden, zodat je bibliotheek up-to-date blijft wanneer je nummers toevoegt.
Ingebouwde webspeler
Een complete webfrontend wordt geleverd met de volledige image, waardoor je direct een browsergebaseerde speler krijgt zonder een aparte client te implementeren.
JWT-authenticatie
Dual-token JWT-authenticatie met afzonderlijke toegangs- en vernieuwingstokens ondersteunt multi-devicesessies en intrekking per apparaat.
REST API met Swagger
Een gedocumenteerde REST API met ingebouwde Swagger UI maakt het eenvoudig om Songloft te integreren met aangepaste clients, automatiseringen en dashboards.
Waarom Songloft op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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