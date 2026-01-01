Songloft is een lichtgewicht persoonlijke muziekserver geschreven in Go die je lokale bibliotheek scant, coverart en metadata extraheert uit MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- en M4A-bestanden, en alles streamt via een ingebouwde webinterface of elke Subsonic-compatibele client. Een QuickJS-plugin-sandbox breidt de server uit met aangepaste audiobronnen, metadata-providers en apparaatbeheer zonder de binaire code opnieuw te compileren.

Door Songloft zelf te hosten, blijven je muziekcollectie, luistergeschiedenis en JWT-geauthenticeerde sessies volledig op je VPS — geen telemetrie, geen analyses van derden en geen roterende commerciële catalogus die bepaalt wat beschikbaar blijft. De CGO-vrije binaire code draait comfortabel op hardware met laag vermogen terwijl het nog steeds on-the-fly transcodering en sessies voor meerdere apparaten afhandelt.