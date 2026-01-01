Tot wel 69% korting op Songloft

Implementeer Songloft met één klik.

Zelfgehoste persoonlijke muziekserver met Subsonic-compatibele API, JS-pluginsandbox en een ingebouwde webspeler.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Songloft met één klik.

Kies een VPS-plan voor Songloft

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Songloft kunt bouwen

Songloft is een lichtgewicht persoonlijke muziekserver geschreven in Go die je lokale bibliotheek scant, coverart en metadata extraheert uit MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- en M4A-bestanden, en alles streamt via een ingebouwde webinterface of elke Subsonic-compatibele client. Een QuickJS-plugin-sandbox breidt de server uit met aangepaste audiobronnen, metadata-providers en apparaatbeheer zonder de binaire code opnieuw te compileren.

Door Songloft zelf te hosten, blijven je muziekcollectie, luistergeschiedenis en JWT-geauthenticeerde sessies volledig op je VPS — geen telemetrie, geen analyses van derden en geen roterende commerciële catalogus die bepaalt wat beschikbaar blijft. De CGO-vrije binaire code draait comfortabel op hardware met laag vermogen terwijl het nog steeds on-the-fly transcodering en sessies voor meerdere apparaten afhandelt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Songloft

Subsonic API-ondersteuning

Verbind elke Subsonic-compatibele mobiele of desktopclient en stream je bibliotheek zonder vast te zitten aan één enkele officiële app.

JS-plug-in-sandbox

QuickJS-gebaseerde plugins met een permissiemodel en hot reload laten je toe om aangepaste audiobronnen, metadata-providers en apparaatintegraties toe te voegen.

Lokale bibliotheekscanning

Automatische mapscanning extraheert tags en albumhoezen uit MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- en M4A-bestanden, zodat je bibliotheek up-to-date blijft wanneer je nummers toevoegt.

Ingebouwde webspeler

Een complete webfrontend wordt geleverd met de volledige image, waardoor je direct een browsergebaseerde speler krijgt zonder een aparte client te implementeren.

JWT-authenticatie

Dual-token JWT-authenticatie met afzonderlijke toegangs- en vernieuwingstokens ondersteunt multi-devicesessies en intrekking per apparaat.

REST API met Swagger

Een gedocumenteerde REST API met ingebouwde Swagger UI maakt het eenvoudig om Songloft te integreren met aangepaste clients, automatiseringen en dashboards.

Waarom Songloft op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

Ga aan de slag

Ontdek meer apps om te lanceren

Immich

Immich

Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer

Selecteren
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-server

Selecteren
AllTube

AllTube

Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sites

Selecteren
Bekijk alle applicaties

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.