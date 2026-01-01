SuperTokens is een open-source alternatief voor propriëtaire authenticatiediensten zoals Auth0 en Firebase Auth. Het biedt een backend Core API waarmee je applicaties integreren met behulp van officiële SDK's voor React, Node.js, Python, Go en mobiele platforms. SuperTokens beheert e-mail/wachtwoord-login, wachtwoordloze flows, sociale OAuth, multi-factor authenticatie, geavanceerd sessiebeheer met automatische tokenvernieuwing, en bescherming tegen veelvoorkomende authenticatieaanvallen — allemaal via een goed gedocumenteerde API.

Zelf-hosting van SuperTokens betekent dat gebruikersgegevens en sessiedata in jouw PostgreSQL-database blijven onder jouw volledige controle, zonder prijs per gebruiker die oploopt naarmate je applicatie groeit. Deze template implementeert SuperTokens Core met PostgreSQL, klaar voor productiegebruik.