Implementeer SuperTokens met één-klik-installatie.
Open-source authenticatiebackend met sessiebeheer, wachtwoordloos inloggen, sociale OAuth en MFA — een zelfgehost alternatief voor Auth0 en Firebase Auth.
Kies een VPS-plan voor SuperTokens
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SuperTokens kunt bouwen
SuperTokens is een open-source alternatief voor propriëtaire authenticatiediensten zoals Auth0 en Firebase Auth. Het biedt een backend Core API waarmee je applicaties integreren met behulp van officiële SDK's voor React, Node.js, Python, Go en mobiele platforms. SuperTokens beheert e-mail/wachtwoord-login, wachtwoordloze flows, sociale OAuth, multi-factor authenticatie, geavanceerd sessiebeheer met automatische tokenvernieuwing, en bescherming tegen veelvoorkomende authenticatieaanvallen — allemaal via een goed gedocumenteerde API.
Zelf-hosting van SuperTokens betekent dat gebruikersgegevens en sessiedata in jouw PostgreSQL-database blijven onder jouw volledige controle, zonder prijs per gebruiker die oploopt naarmate je applicatie groeit. Deze template implementeert SuperTokens Core met PostgreSQL, klaar voor productiegebruik.
Belangrijkste kenmerken van SuperTokens
Meerdere authenticatiemethoden
Ondersteunt e-mail/wachtwoord, wachtwoordloze magische links en sociale OAuth-providers direct — voeg de flows toe die je gebruikers verwachten zonder aangepaste code.
Geavanceerd sessiebeheer
Verwerkt tokenrotatie, automatische vernieuwing en sessie-intrekking veilig, waarbij gebruikers worden beschermd tegen sessiekaping en fixatieaanvallen.
Vooraf gebouwde UI-componenten
Kant-en-klare React-, Vue- en Angular-componenten voor inloggen, registreren en wachtwoordherstel die passen bij jouw merk, zonder authenticatie-UI's vanaf nul te hoeven bouwen.
Multifactor-authenticatie
Voeg TOTP of e-mailgebaseerde MFA toe aan elke authenticatiestroom zonder diensten van derden of extra kosten per gebruiker.
Rollen en machtigingen
Wijs rollen toe aan gebruikers en dwing permissiecontroles af in je applicatie met behulp van SuperTokens' ingebouwde gebruikersbeheer en rollen-API.
Waarom SuperTokens op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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