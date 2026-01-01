GitBucket is een op Scala gebaseerd open-source Git-platform dat een vertrouwde GitHub-achtige ervaring biedt op infrastructuur die jij beheert. Het bundelt repositoryhosting, pull-aanvragen, issues, wiki's en een accountmodel dat GitHub-conventies weerspiegelt, zodat bestaande teams het zonder omscholing kunnen adopteren.

Draaiend op de JVM met een ingebedde H2-database standaard, heeft GitBucket geen externe services nodig om te starten en schaalt het op via plugins voor LDAP-authenticatie, CI-integraties en externe databases. Zelfhosting houdt broncode, toegangstokens en audithistorie binnen jouw VPS in plaats van een SaaS van derden.