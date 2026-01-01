Implementeer Gonic met één klik installatie.
Lichtgewicht, zelfgehoste muziekstreamingserver met volledige Subsonic API-compatibiliteit voor elke Subsonic-client.
Kies een VPS-plan voor Gonic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gonic kunt bouwen
Gonic is een gratis en open-source Subsonic-server geschreven in Go. Het geeft je een persoonlijke muziekstreamingservice die werkt met tientallen populaire Subsonic-compatibele clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry en meer — zodat je vanaf elk apparaat naar je eigen bibliotheek kunt luisteren.
Gebouwd voor efficiëntie, verwerkt Gonic bibliotheken van tienduizenden nummers zonder een dedicated databaseserver te vereisen. Het ondersteunt on-the-fly audiotranscodering, podcastbeheer, scrobbling naar Last.fm en ListenBrainz, en multi-user toegang met voorkeuren per gebruiker. Het draait comfortabel op low-power hardware zoals een Raspberry Pi.
Belangrijkste kenmerken van Gonic
Subsonic API-compatibel
Werkt direct met alle belangrijke Subsonic- en OpenSubsonic-clients, waardoor je een ruime keuze hebt aan mobiele en desktop-apps.
Realtime-transcodering
Converteert audio naar elk ondersteund formaat in realtime, zodat klanten de bitrate en codec kunnen aanvragen die bij hun verbinding past.
Scrobblingondersteuning
Scrobbelt automatisch afgespeelde nummers naar Last.fm en ListenBrainz, zodat je luistergeschiedenis accuraat blijft op alle clients.
Podcastbeheer
Abonneer je op podcastfeeds en beheer afleveringsdownloads direct vanaf de server, zodat alle audio op één plek blijft.
Multi-gebruikerstoegang
Maak aparte accounts aan met individuele transcoderingprofielen en toegangscontroles voor het delen met je huishouden of team.
Waarom Gonic op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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