Gonic is een gratis en open-source Subsonic-server geschreven in Go. Het geeft je een persoonlijke muziekstreamingservice die werkt met tientallen populaire Subsonic-compatibele clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry en meer — zodat je vanaf elk apparaat naar je eigen bibliotheek kunt luisteren.

Gebouwd voor efficiëntie, verwerkt Gonic bibliotheken van tienduizenden nummers zonder een dedicated databaseserver te vereisen. Het ondersteunt on-the-fly audiotranscodering, podcastbeheer, scrobbling naar Last.fm en ListenBrainz, en multi-user toegang met voorkeuren per gebruiker. Het draait comfortabel op low-power hardware zoals een Raspberry Pi.