Implementeer SuggestArr met één-klik-installatie.
Geautomatiseerd media-aanbevelingssysteem dat de kijkgeschiedenis analyseert en vergelijkbare inhoud aanvraagt via Seer.
Kies een VPS-plan voor SuggestArr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SuggestArr kunt bouwen
SuggestArr verbindt met jouw mediaserver (Jellyfin, Plex of Emby) en jouw Seer-instantie om de mediadetectie- en aanvraagcyclus te automatiseren. Het leest recente kijkgeschiedenis, vindt vergelijkbare films en tv-series via de TMDb-database, en dient automatisch downloadverzoeken in volgens een configureerbaar schema — zo wordt de cirkel gesloten tussen wat je vandaag kijkt en wat morgen in je bibliotheek verschijnt.
In tegenstelling tot handmatige aanvraagworkflows, draait SuggestArr onbeheerd. Een optionele AI-modus die gebruikmaakt van elke OpenAI-compatibele API (inclusief lokaal Ollama) voegt hypergepersonaliseerde aanbevelingen toe met natuurlijke taalzoekopdrachten. De installatie gebeurt via een web-UI-wizard na implementatie — er zijn geen API-referenties vereist op het moment van implementatie.
Belangrijkste kenmerken van SuggestArr
Kijkgeschiedenisanalyse
Leest recente afspeelgeschiedenis van Jellyfin, Plex of Emby om te identificeren wat gebruikers bekijken en relevante kandidaten te tonen voor nieuwe aanbevelingen.
Geautomatiseerde verzoekindiening
Verstuurt mediaverzoeken direct naar je Seer-instantie volgens een configureerbaar cron-schema, zonder handmatige tussenkomst na de initiële installatie.
TMDb-aangedreven aanbevelingen
Ontdekt vergelijkbare titels via de API van The Movie Database met filters voor genre, beoordeling, uitgavejaar, taal en streamingbeschikbaarheid.
AI-aangedreven ontdekking
Optionele LLM-integratie met OpenAI, Ollama, Gemini of LiteLLM levert gepersonaliseerde aanbevelingen op en maakt zoeken naar media met natuurlijke taal mogelijk.
Realtime logviewer
Ingebouwd dashboard met live gefilterde logs dat precies toont wat werd aanbevolen, aangevraagd en overgeslagen tijdens elke automatiseringsrun.
Waarom SuggestArr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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