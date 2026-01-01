SuggestArr verbindt met jouw mediaserver (Jellyfin, Plex of Emby) en jouw Seer-instantie om de mediadetectie- en aanvraagcyclus te automatiseren. Het leest recente kijkgeschiedenis, vindt vergelijkbare films en tv-series via de TMDb-database, en dient automatisch downloadverzoeken in volgens een configureerbaar schema — zo wordt de cirkel gesloten tussen wat je vandaag kijkt en wat morgen in je bibliotheek verschijnt.

In tegenstelling tot handmatige aanvraagworkflows, draait SuggestArr onbeheerd. Een optionele AI-modus die gebruikmaakt van elke OpenAI-compatibele API (inclusief lokaal Ollama) voegt hypergepersonaliseerde aanbevelingen toe met natuurlijke taalzoekopdrachten. De installatie gebeurt via een web-UI-wizard na implementatie — er zijn geen API-referenties vereist op het moment van implementatie.