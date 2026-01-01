Implementeer RAGflow met één-klik-installatie.
Productieklare RAG-engine met diepgaande documentanalyse, kennisgraafophaling en multi-LLM-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor RAGflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RAGflow kunt bouwen
RAGflow is een productieklare engine voor retrieval-augmented generation, gebouwd rond diepgaand documentbegrip. In tegenstelling tot basis RAG-implementaties die documenten als platte tekst behandelen, voert RAGflow lay-outbewuste parsing uit van PDF's, spreadsheets, presentaties en afbeeldingen om de betekenis van tabellen, figuren en gestructureerde inhoud te behouden vóór indexering.
Door RAGflow zelf te hosten op je eigen VPS blijven je documenten privé en krijg je volledige controle over de LLM-providers, chunking-strategieën en retrieval-pipelines. De ingebouwde kennisgraaf en GraphRAG-backends ontgrendelen cross-document redenering die een platte vectorzoekopdracht niet kan evenaren.
Belangrijkste kenmerken van RAGflow
Diepe documentparsing
Lay-outbewuste extractie verwerkt pdf's, Word-bestanden, spreadsheets en gescande afbeeldingen — waarbij tabellen, figuren en structuur behouden blijven die platte-tekstparsers vernietigen.
Kennisgraafophaling
Ingebouwde GraphRAG en kennisgraafindexering maken documentoverschrijdende redenering en relatievragen mogelijk, verder dan wat vlakke vectorzoekopdrachten ondersteunen.
Multi-LLM-ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google en meer dan 20 andere aanbieders zonder je documenten opnieuw te indexeren.
Flexibele chunkingstrategieën
Kies uit de segmentatiemodi Algemeen, V&A, Handleiding, Tabel en Document om de structuur van elk documenttype te matchen voor optimale ophaalnauwkeurigheid.
Multi-gebruikerstoegangscontrole
Op rollen gebaseerde machtigingen laten teams kennisbanken delen, terwijl gevoelige documentverzamelingen beperkt blijven tot geautoriseerde gebruikers.
REST-API en SDK
Een volledige REST API en officiële Python SDK laten je RAGflow in je eigen applicaties insluiten en documentinvoerpijplijnen automatiseren.
Waarom RAGflow op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.