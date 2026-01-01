FUXA is een open-source SCADA/HMI/dashboard-platform dat volledig voor het web is gebouwd. De drag-and-drop-editor draait in de browser, zodat ingenieurs fabriekssimulaties, dashboards en bedieningsschermen kunnen ontwerpen zonder bedrijfseigen tools te installeren — en dezelfde schermen worden weergegeven op elk apparaat met een browser.

FUXA zelf hosten op je eigen VPS houdt taggegevens, projectbestanden en apparaatreferenties binnen infrastructuur die je beheert, wat belangrijk is voor OT-omgevingen waar cloud-gehoste SCADA zelden een optie is. De Node.js-runtime wordt geleverd met native drivers voor Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT en Ethernet/IP, zodat het kan communiceren met bestaande PLC's en veldapparaten zonder extra gateways.