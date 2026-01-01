Implementeer FUXA met één klik.
Open-source webgebaseerde SCADA/HMI-software voor het ontwerpen van realtime procesvisualisaties en het verbinden met industriële apparaten.
Kies een VPS-plan voor FUXA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FUXA kunt bouwen
FUXA is een open-source SCADA/HMI/dashboard-platform dat volledig voor het web is gebouwd. De drag-and-drop-editor draait in de browser, zodat ingenieurs fabriekssimulaties, dashboards en bedieningsschermen kunnen ontwerpen zonder bedrijfseigen tools te installeren — en dezelfde schermen worden weergegeven op elk apparaat met een browser.
FUXA zelf hosten op je eigen VPS houdt taggegevens, projectbestanden en apparaatreferenties binnen infrastructuur die je beheert, wat belangrijk is voor OT-omgevingen waar cloud-gehoste SCADA zelden een optie is. De Node.js-runtime wordt geleverd met native drivers voor Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT en Ethernet/IP, zodat het kan communiceren met bestaande PLC's en veldapparaten zonder extra gateways.
Belangrijkste kenmerken van FUXA
Webgebaseerde editor
Ontwerp SCADA-schermen, dashboards en alarmen direct in de browser met een drag-and-drop-editor — geen Windows-specifieke engineeringtools nodig.
Industriële protocollen
Native drivers voor Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT en Ethernet/IP verbinden FUXA direct met PLC's en veldapparaten.
Realtime tags
Koppel schermelementen aan live apparaattags en zie waarden in realtime bijwerken met ingebouwde historische data-ondersteuning voor trends en rapporten.
Alarmen en gebeurtenissen
Configureer drempelalarmen met bevestigingsworkflows en houd een gebeurtenisgeschiedenis bij voor audits en post-incidentanalyse.
SVG-gebaseerde afbeeldingen
Schaalbare vectorafbeeldingen houden weergaven scherp op elk schermformaat, van operator-HMI's tot grote overzichtsdashboards op de controlekamerwand.
Scriptbare logica
Voeg aangepaste JavaScript-logica toe om berekeningen, transformaties en voorwaardelijk gedrag af te handelen zonder de applicatie opnieuw op te bouwen.
Waarom FUXA op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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