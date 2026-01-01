Tot wel 69% korting op FUXA

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Open-source webgebaseerde SCADA/HMI-software voor het ontwerpen van realtime procesvisualisaties en het verbinden met industriële apparaten.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met FUXA kunt bouwen

FUXA is een open-source SCADA/HMI/dashboard-platform dat volledig voor het web is gebouwd. De drag-and-drop-editor draait in de browser, zodat ingenieurs fabriekssimulaties, dashboards en bedieningsschermen kunnen ontwerpen zonder bedrijfseigen tools te installeren — en dezelfde schermen worden weergegeven op elk apparaat met een browser.

FUXA zelf hosten op je eigen VPS houdt taggegevens, projectbestanden en apparaatreferenties binnen infrastructuur die je beheert, wat belangrijk is voor OT-omgevingen waar cloud-gehoste SCADA zelden een optie is. De Node.js-runtime wordt geleverd met native drivers voor Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT en Ethernet/IP, zodat het kan communiceren met bestaande PLC's en veldapparaten zonder extra gateways.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van FUXA

Webgebaseerde editor

Ontwerp SCADA-schermen, dashboards en alarmen direct in de browser met een drag-and-drop-editor — geen Windows-specifieke engineeringtools nodig.

Industriële protocollen

Native drivers voor Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT en Ethernet/IP verbinden FUXA direct met PLC's en veldapparaten.

Realtime tags

Koppel schermelementen aan live apparaattags en zie waarden in realtime bijwerken met ingebouwde historische data-ondersteuning voor trends en rapporten.

Alarmen en gebeurtenissen

Configureer drempelalarmen met bevestigingsworkflows en houd een gebeurtenisgeschiedenis bij voor audits en post-incidentanalyse.

SVG-gebaseerde afbeeldingen

Schaalbare vectorafbeeldingen houden weergaven scherp op elk schermformaat, van operator-HMI's tot grote overzichtsdashboards op de controlekamerwand.

Scriptbare logica

Voeg aangepaste JavaScript-logica toe om berekeningen, transformaties en voorwaardelijk gedrag af te handelen zonder de applicatie opnieuw op te bouwen.

Waarom FUXA op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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