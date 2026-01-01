Implementeer Bestandsbrowser met één klik.
Lichtgewicht webgebaseerde bestandsbeheerder voor het bladeren, uploaden en beheren van serverbestanden rechtstreeks vanuit je browser.
Kies een VPS-plan voor File Browser
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met File Browser kunt bouwen
File Browser is een lichtgewicht, open-source webbestandsbeheerder die elke map op je server omzet in een complete interface voor bestandsbeheer, toegankelijk vanuit elke browser. Het ondersteunt meerdere gebruikers met configureerbare rechten, bestanden delen via openbare links, slepen-en-neerzetten uploads en een ingebouwde code-editor — dit alles zonder dat je SSH- of FTP-clients nodig hebt.
Het zelf hosten van File Browser op je VPS houdt bestanden privé en onder jouw controle, laat je veilig toegang verlenen aan teamleden of klanten tot specifieke mappen zonder servergegevens bloot te stellen, en vereist minimale middelen, zodat het comfortabel draait naast je andere applicaties.
Belangrijkste kenmerken van File Browser
Multi-gebruikersmachtigingen
Maak gebruikersaccounts aan met gedetailleerde directorytoegang en op rollen gebaseerde machtigingen, zodat elke persoon alleen de bestanden ziet en wijzigt die ze nodig hebben.
Drag-and-drop-uploads
Upload afzonderlijke bestanden, meerdere bestanden of hele mappen direct vanuit de browser met real-time voortgangsregistratie — geen FTP-client vereist.
Ingebouwde code-editor
Bewerk configuratiebestanden, scripts en tekstbestanden direct in de browser zonder over te schakelen naar een aparte SSH-sessie of teksteditor.
Openbare deellinks
Genereer deelbare downloadlinks voor bestanden of mappen, waarmee je inhoud kunt verzenden naar externe ontvangers zonder hen servertoegang te geven.
Archiefbeheer
Maak en pak ZIP- en TAR-archieven direct uit via de webinterface, wat batchoverdrachten en bestandsback-ups vereenvoudigt.
Waarom File Browser op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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