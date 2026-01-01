File Browser is een lichtgewicht, open-source webbestandsbeheerder die elke map op je server omzet in een complete interface voor bestandsbeheer, toegankelijk vanuit elke browser. Het ondersteunt meerdere gebruikers met configureerbare rechten, bestanden delen via openbare links, slepen-en-neerzetten uploads en een ingebouwde code-editor — dit alles zonder dat je SSH- of FTP-clients nodig hebt.

Het zelf hosten van File Browser op je VPS houdt bestanden privé en onder jouw controle, laat je veilig toegang verlenen aan teamleden of klanten tot specifieke mappen zonder servergegevens bloot te stellen, en vereist minimale middelen, zodat het comfortabel draait naast je andere applicaties.