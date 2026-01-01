Implementeer CiviCRM met een één-klik-installatie.
Open source relatiebeheer voor belanghebbenden, gebouwd voor non-profitorganisaties, belangenorganisaties en ledenorganisaties.
Kies een VPS-plan voor CiviCRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CiviCRM kunt bouwen
CiviCRM is een doelgericht open-source CRM voor non-profitorganisaties, NGO's, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tegenstelling tot verkoopgerichte commerciële CRM's is elke module — contacten, bijdragen, lidmaatschappen, evenementen, mailings en casemanagement — ontworpen rond de workflows van fondsenwervers, organisatoren en programmapersoneel die relaties beheren in plaats van leads.
Zelf CiviCRM hosten op je eigen VPS houdt donorgegevens, bijdragegeschiedenis en ledengegevens onder jouw volledige controle, zonder prijs per contact, zonder externe gegevensverwerkers en met volledige eigendom van elk rapport en elke segmentatie die je opbouwt.
Belangrijkste kenmerken van CiviCRM
Contactbeheer
Volg onbeperkt contacten, huishoudens en organisaties met relaties, tags en aangepaste velden, afgestemd op non-profit-werkstromen.
Bijdragen en fondsenwerving
Accepteer online donaties, beheer toezeggingen, voer terugkerende donatieprogramma's uit en stem bijdragen af met ingebouwde financiële rapportage.
Lidmaatschapsbeheer
Automatiseer lidmaatschapsaanmeldingen, verlengingen en gedifferentieerde voordelen met configureerbare lidmaatschapstypen en levenscyclusherinneringen.
Evenementen en registratie
Maak evenementenpagina's, verkoop tickets, beheer deelnemers en houd de deelnamegeschiedenis bij naast de rest van elk contactrecord.
E-mail en massamailing
Segmenteer doelgroepen, verstuur gerichte e-mailcampagnes en meet openingen, klikken en bounces zonder verzendkosten per contact te betalen.
Waarom CiviCRM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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