CiviCRM is een doelgericht open-source CRM voor non-profitorganisaties, NGO's, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tegenstelling tot verkoopgerichte commerciële CRM's is elke module — contacten, bijdragen, lidmaatschappen, evenementen, mailings en casemanagement — ontworpen rond de workflows van fondsenwervers, organisatoren en programmapersoneel die relaties beheren in plaats van leads.

Zelf CiviCRM hosten op je eigen VPS houdt donorgegevens, bijdragegeschiedenis en ledengegevens onder jouw volledige controle, zonder prijs per contact, zonder externe gegevensverwerkers en met volledige eigendom van elk rapport en elke segmentatie die je opbouwt.